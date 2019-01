CARIGE, INTERVIENE IL GOVERNO/ Garanzia su nuovi bond e ricapitalizzazione: Di Maio, “tutelati risparmiatori”

Interviene il governo sulla questione Carige, l’istituto ligure che aveva finito per preoccupare l’Europa a causa del mancato aumento di capitale prima di Natale. L’esecutivo, riunitosi ieri sera in un Consiglio dei Ministri d’emergenza, ha concesso la garanzia pubblica nel caso di emissione di nuove obbligazioni e aperto alla possibile nazionalizzazione. Come riportato da La Repubblica, nel decreto approvato si prevede la possibilità per Carige “di accedere a forme di sostegno pubblico della liquidità che consistono nella concessione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze della garanzia dello Stato su passività di nuova emissione ovvero su finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d’Italia“. Allo stesso tempo, “in considerazione degli esiti del recente esercizio di stress cui la banca è stata sottoposta, viene prevista la possibilità per Carige di accedere – attraverso una richiesta specifica – a una ricapitalizzazione pubblica a scopo precauzionale“.

CARIGE, GOVERNO APRE A IPOTESI NAZIONALIZZAZIONE

L’intervento del governo in favore di Carige ha l’obiettivo di rassicurare il mercato e gli investitori ma non è escluso che si limiti alla garanzia di Stato sulle nuove emissioni. Come riportato da Luca Pagni su Repubblica, infatti, “nel caso in cui i commissari straordinari di Carige lo chiedessero, lo Stato potrebbe entrare direttamente nell’azionariato. Così come è già accaduto per Mps, con l’intervento del ministero dell’Economia”. Un’estrema ratio che si renderà inevitabile nel caso in cui neanche le ultime rassicurazioni bastassero a trovare un nuovo acquirente o un nuovo socio. Il vicepremier Luigi Di Maio ha difeso l’intervento del governo a sostegno dell’istituto genovese:”Abbiamo approvato il decreto che tutela i risparmi dei cittadini che hanno scelto la banca Carige. Le banche italiane pagano il prezzo di un sistema di vigilanza della Bce che va dotato di strumenti rafforzati di controllo e di intervento. Saremo sempre dalla parte dei risparmiatori e dei correntisti, sempre“.

© RIPRODUZIONE RISERVATA