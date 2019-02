Tessera sanitaria 2019/ Dichiarazione redditi, da oggi le spese online: info accesso

Da oggi tutte le spese sanitarie dei cittadini saranno consultabili online per poter effettuare la dichiarazione dei redditi precompilata da presentare all’Agenzia delle Entrate: le spese trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria, annuncia il Mef, sono ora visibili e utilizzabili sul portale web www.sistemats.it ove sarà possibile consultare i propri dati di spesa sanitaria relativi al triennio 2017, 2018 e 2019. Sono trasmessi tutti gli erogatori di prestazioni sanitarie ma il portale sarà anche utile per segnalare eventuali incongruenze rilevate nel calcolo e nella trasmissione di tutte le prestazioni dei singoli cittadini; non solo, sul portale messo a punto dal Mef è possibile anche esercitare l’opposizione all’invio di tali dati all’Agenzia delle Entrate per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. Il Sistema di Tessera Sanitaria prevede la possibilità di consultare tutti i dati di spesa relativi agli anni 2017-2019 ma con diverse operazioni possibili all’interno dello stesso portale: ecco qui sotto le principali.

TUTTE LE OPERAZIONI ONLINE

Come segnala il Messaggero, i dati di spesa sanitaria possono essere esportati dall’utente e si possono anche visualizzare con diverse statistiche in merito: la tipologia di erogatore, la ripartizione delle spese e la relativa distribuzione mensile. Il portale del Mef può essere utile per segnalare tutte le incongruenze relative al Sistema Tessera Sanitaria per come sono state caricate: «le segnalazioni possono riguardare importi e classificazione della spesa, nonché la titolarità del documento fiscale. Il Sistema Tessera sanitaria provvede a trasmettere telematicamente le segnalazioni al soggetto che ha effettuato l’invio, affinché possa procedere all’eventuale correzione della anomalia». Ricordiamo che l’accesso al servizio è garantito tramite lo SPID (la password unica per tutti i servizi della Pubblica Amministrazione), le credenziali Fisconline (date dall’Agenzia delle Entrate) e la stessa Tessera Sanitaria. Infine, sottolinea ancora il portale www.sistemats.it, tutti i contribuenti possono nel solo mese di febbraio, esercitare quell’opposizione all’invio dei dati all’Agenzia delle entrate per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

