Salone del Risparmio, aumentano investimenti etici/ Tria, “Patrimonio è valore ma…”

Salone del Risparmio, al via a Milano la decima edizione di una delle oramai consolidate kermesse che gravitano al mondo dell’Economia. E tra gli interventi di apertura, seppure con un video-messaggio proiettato a beneficio dei partecipanti, c’è stato anche quello del titolare del Mef, Giovanni Tria che ha detto la sua su alcuni dei temi che verranno trattati nel corso dell’appuntamento meneghino. Infatti, uno dei cardini su cui è incentrato il Salone del Risparmio di quest’anno è la ‘opzione etica’ che ha visto negli ultimi tempi aumentare il volume del cosiddetto “impact investing”, ovvero quel valore condiviso che viene creato da alcune aziende. Infatti il mondo dell’ESG (Environmental, Social and Governance) viene visto sempre con maggior attenzione dagli investitori con nuovi strumenti che vengono messi a punto al fine di intervenire in maniera più etica sul mercato e soprattutto premiando i migliori; la finalità è quella di generare un impatto non solamente sociale ma anche ambientale che però produca un ritorno per gli stessi investitori.

L’INTERVENTO DI TRIA AL SALONE DEL RISPARMIO

E in apertura della decima edizione del Salone del Risparmio, il Ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha posto il focus su alcuni di questi aspetti: “Il patrimonio è un valore ma esprime anche una funzione sociale se viene messo a disposizione della comunità” ha spiegato il titolare del dicastero nel suo video-messaggio, spiegando proprio a proposito del ritorno dell’investimento che quest’ultimo diventa molto più ampio qualora “la gestione del risparmio selezioni le migliori opportunità per i clienti, orientandoli verso opzioni con un rendimento ambientale e sociale positivo”. Non solo: Tria ha pure accennato a tal proposito al fatto che la massimizzazione a breve termine non deve essere l’unica frontiera e che la nuova frontiera del risparmio gestito è tra le priorità dell’attuale Governo, come peraltro evidenziato nella Legge di Bilancio 2019 che presentava per la prima volta alcuni ‘strumenti’ per una maggiore inclusione che vada di pari passo con gli investimenti.

