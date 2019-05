BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari chiusa per la festa del lavoro (1 maggio 2019)

PIAZZA AFFARI OGGI CHIUSA

Oggi la Borsa italiana è chiusa per la festa del lavoro, così come le altre principali piazze europee. Sarà invece aperta Wall Street. E quindi ci saranno alcuni dati macroeconomici di interesse proprio dagli Usa. In primo luogo perché alle 20:00 conosceremo le decisioni adottate dal Fomc della Federal Reserve, cui seguirà la conferenza stampa, alle 20:30, di Jerome Powell, numero uno della Fed. Prima, alle 14:15, saranno diffuse le stime sul numero di nuovi occupati nel mese di aprile, sempre negli Stati Uniti, mentre alle 16:00 sarà la volta dell’Indice ISM manifatturiero di aprile. In mattinata, invece, dalla Gran Bretagna, alle 10:30, arriverà l’Indice PMI manifatturiero relativo al mese di aprile.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,43% a 21.881 punti. Sul listino principale si è messa in evidenza Ferragamo con un +3%. Bene anche Juventus (+2,5%), Prysmian (+2,5%) e Atlantia (+2,1%). Superiori al punto percentuali anche i guadagni di A2A (+1,3%), Bper (+1,5%), Buzzi (+1%), Campari (+1,4%), Enel (+1,5%), Poste Italiane (+1,4%) e Stm (+1,3%). Tra i ribassi, Saipem ha fatto peggio di tutti con un -1,8%. Male anche Leonardo (-1,1%), Mediobanca (-1,4%) ed Exor (-1,1%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 255 punti base.

© RIPRODUZIONE RISERVATA