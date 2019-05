BORSA ITALIANA OGGI/ Prysmian a +5,8%, Campari a -1,9% (14 maggio 2019)

PIAZZA AFFARI, AGGIORNAMENTO DELLE ORE 10:05

La Borsa italiana guadagna lo 0,5% e sul listino principale troviamo in rosso solamente Bper (-0,1%), Campari (-1,9%), Ferragamo (-0,5%), Generali (-0,1%), Poste Italiane (-0,1%) e Snam (-0,4%). I rialzi più consistenti sono quelli di A2A (+0,7%), Amplifon (+2,6%), Banco Bpm (+0,7%), Buzzi (+1,5%), Diasorin (+0,7%), Exor (+0,7%), Ferrari (+1,1%), Fineco (+1,4%), Juventus (+1%), Pirelli (+0,9%), Prysmian (+5,8%), Recordati (+0,9%), Saipem (+0,8%), Stm (+1,4%), Tenaris (+0,9%), Ubi Banca (+0,6%), Unipol (+2%) e UnipolSai (+0,9%). Fuori dal listino principale La Doria sale del 6,4%, mentre Geox cede il 4,4%. Il cambio euro/dollaro si trova sotto quota 1,125, mentre lo spread tra Btp e Bund supera i 276 punti base.

PIAZZA AFFARI LOTTA PER I 20.500 PUNTI

Non mancano dati macroeconomici nella giornata di oggi. Alle 8:00 conosceremo l’inflazione in Germania nel mese di aprile. Alle 9:00 avremo lo stesso dato relativo alla Spagna. Alle 10:30 sarà la volta del tasso di disoccupazione in Gran Bretagna, mentre alle 11:00 sarà diffuso l’indice Zew sull’economia tedesca. Alla stessa ora conosceremo la produzione industriale a livello europeo relativa al mese di marzo. Alle 14:30 dagli Usa arriverà il dato sui prezzi alla produzione di aprile. In giornata è prevista l’emissione di Bonos a breve termine e di Btp con scadenza fino a 30 anni. I mercati seguiranno con interesse anche l’evolversi della guerra commerciale tra Usa e Cina. A Piazza Affari va avanti la stagione delle trimestrali e oggi toccherà, tra gli altri, a Pirelli, Ferragamo, Mediaset, Rai Way, Sias e Cairo Communication. In programma anche le assemblee degli azionisti, tra gli altri, di Eni e Immsi.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso con un -1,35% a 20.593 punti. Sul listino principale pochi titoli in verde, tra cui si sono messi in evidenza Sapiem (+1,4%), A2A (+1,3%) ed Eni (+1,1%). A fare peggio di tutti è stata Stm con un -5,1%. Male anche Leonardo (-4,7%) e Moncler (-4,5%). Superiori ai tre punti percentuali anche i ribassi di Azimut (-3,5%), Banco Bpm (-3,7%), Buzzi (-3,6%), Recordati (-3,7%) e Ubi Banca (-3,4%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 276 punti base.



© RIPRODUZIONE RISERVATA