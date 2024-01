Ecuador: uomini armati assaltano tv in diretta/ Nei video alcuni spari e le richieste di aiuto degli ostaggi

Ecuador: uomini armati assaltano tv durante la diretta

Nel pomeriggio di oggi, attorno alle ore 14 (20 italiane) un’emittente tv dell’Ecuador, la “Tc Television“, è stata presa d’assalto da alcuni uomini armati, con il volto coperto da passamontagna. Un vero e proprio attentato, le cui motivazioni sono ancora in corso d’indagine, che è durato per diverse ore, mentre le immagini sono state trasmesse in diretta nazionale per almeno 15 minuti, mentre gli assaltatori prendevano in ostaggio tutti i presenti in studio e la polizia disponeva il suo intervento.

Non è chiaro né chi fossero gli uomini che hanno preso d’assalto la tv in Ecuador, ne quali fossero le motivazioni di tale gesto. Nei video, poi diffusi sui social, si vedono gli assaltatori in silenzio, comunicare tra loro alle rispettive orecchie, ed intimando al presentatore di invitare la polizia a non intervenire. Nelle immagini diffuse prima che la diretta venisse scollegata, si possono udire distintamente alcuni spari, oltre alla richieste di aiuto degli ostaggi, poi ripresi ammassati tutti in un angolo supplicare per la loro vita. Ovviamente, la polizia dell’Ecuador ha immediatamente disposto l’intervento all’interno delle tv assaltata, e pochi minuti fa tramite il suo profilo Twitter ha comunicato l’arresto di “diversi soggetti e prove”, annunciando ulteriori dettagli nelle prossime ore.

L’onda violenta in Ecuador

Non è, insomma, ancora chiaro se gli uomini che hanno assaltato la tv in Ecuador siano legati a qualche organizzazione criminale o terroristica, mentre alcuni media collegano l’accaduto alla recente presunta evasione della scorsa domenica di Adolfo Macías, leader della banda Los Choneros. Da quel momento, infatti, il presidente ha dichiarato lo stato d’emergenza nazionale per almeno 60 giorni, consentendo la soppressione dei diritti dei cittadini, oltre che un coprifuoco dalle ore 23 alle 5 del mattino. L’assalto alla tv dell’Ecuador appare essere solamente l’ultima pagina di una vera e propria ondata di violenza che nei giorni scorsi ha causato il rapimento di almeno tre agenti di polizia, oltre ad un numero di attacchi ed episodi violenti che la polizia ha candidamente ammesso di non riuscire a stimare.

I video dell’assalto alla tv in Ecuador

TODO EL ECUADOR PRESENCIÓ ESTE ACTO DELICTIVO EN TC TELEVISIÓN Estamos en Estado de guerra, nunca antes se ha visto esto en la historia del Ecuador.#Ecuador #tcTelevisión #TC pic.twitter.com/CaI6Vs9Zxo — Red Ecuador (@Red_Ecuador_) January 9, 2024

🇪🇨 | URGENTE – CRISIS EN ECUADOR: Secuestro en directo en la televisora TC de Guayaquil. Hombres armados irrumpen durante una transmisión en vivo. pic.twitter.com/B7bBVfy1cy — UHN PLUS (@UHN_Plus) January 9, 2024

QUE DOLOR LO QUE PASA EN ECUADOR.

Toman de rehenes a todo el personal de TC TELEVISIÓN EN PLENA TRANSMISIÓN EN VIVO pic.twitter.com/bB7RDzhjMy — Lito🌻 (@soydavlito) January 9, 2024

Llegó la policía a TC televisión. Hay una alerta de explosivo en Gamavision, amigos en Ecuavisa y Teleamazonas no responden. 😭🙏#EcuadorBajoAtaque pic.twitter.com/6irEpTj2HN — Alex Sam (@AlexSamCamp) January 9, 2024

CAPTURADOS Como resultado de la intervención en @tctelevision #GYE, nuestras unidades policiales hasta el momento logran la aprehensión de varios sujetos e indicios vinculados al ilícito. Posterior más detalles… pic.twitter.com/tPq7FfaGcM — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) January 9, 2024













