Edda Ciano, come morì il marito Galeazzo/ Perché fu ucciso tra i traditori?

Edda Ciano, la figlia di Benito Mussolini, sposò Galeazzo uomo ucciso l’11 gennaio del 1944 al poligono di tiro di Verona, ma perché. Torniamo un attimo indietro nel tempo. Galeazzo Ciano nasce a Livorno il 18 marzo del 1903, figlio dell’ammiraglio Costanzo e di Carolina Pini sposò Edda Mussolini nel 1930 quando aveva appena 27 anni. Politico e diplomatico italiano il 17 ottobre del 1943 fu estradato in Italia su richiesta del Partito Fascista Repubblicano e incarcerato. Fu allestito il 25 luglio il processo ai “traditori” che lo vede protagonista, trattato però quasi con benevolenza per evitare, probabilmente, che potesse sbandierare qualche segreto.

Edda Ciano, come morì il marito Galeazzo?

Ma come morì Galeazzo Ciano marito di Edda Mussolini? Venne riconosciuto colpevole con Pareschi, De Bono, Gottardi e Marinelli. Fu imputato a una condanna alla fucilazione all’unanimità, l’unico rispetto agli altri. Fu Galeazzo stesso a rifiutare la petizione di grazia al Duce, la sera prima dell’esecuzione, ma pressato da quelli che erano in carcere con lui alla fine accettò ma Mussolini non si mosse per salvarlo. Venne ucciso l’11 gennaio del 1944 al poligono di tiro di Verona. Prima di essere ucciso sottolineò: “Fate sapere ai miei figli che muoio senza nessun tipo di rancore. Siamo tutti travolti nella stessa bufera”.



