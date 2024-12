Cherry Seaborn è la moglie di Ed Sheeran, il cantautore britannico da record. I due si conoscono quando erano entrambi giovanissimi alla Thomas Mills High School di Framlingham, in Suffolk: Cherry era una giovane ragazza che sognava di studiare in America e realizzarsi nel mondo della finanza, mentre Ed sognava di diventare un giorno come Damien Rice. Poco dopo si separano prendendo due strade diverse: Cherry va a studiare a alla Duke University, in North Carolina, mentre Ed si trasferisce a Londra per inseguire il suo sogno di fare musica. Molti anni dopo si ritrovano e si innamorano: la conferma ufficiale è arrivata proprio dal profilo social del cantautore che ha postato una foto con la fidanzata.

“Mi sono trovato una fidanzata prima della fine dell’anno, siamo molto felici e innamorati. E anche i nostri gatti sono al settimo cielo” – ha scritto l’artista che da quando ha incontrato Cherry ha cambiato la sua vita, in meglio. Da quando ha iniziato una storia d’amore con Cherry, Ed ha cambiato le sue abitudini evitando le sigarette, ma anche le spese eccessive.

Ed Sheeran e l’amore per la moglie Cherry Seaborn

Cherry Seaborn e Ed Sheeran si sono sposati in gran segreto e dalla loro unione sono nati anche due figli. La loro storia ha dovuto affrontare anche un momento molto delicato: la malattia della moglie Cherry Seaborn scoperta durante le riprese di un documentario. Proprio il cantautore ha raccontato: “inizialmente il documentario era sulla formazione di un album. Ma l’oggetto dell’album è cambiato”. Durante la seconda gravidanza, infatti, Cherry ha scoperto di essersi ammalata di cancro. Un momento di grande difficoltà per entrambi, ma che fortunatamente ha riuscito a sconfiggere.

Proprio lei ha raccontato in una intervista presente nel documentario del marito: “il giorno dopo che abbiamo ricevuto la diagnosi di tumore, Ed è sceso nel seminterrato e ha scritto sette canzoni in quattro ore”. Quel grande dolore, Ed l’ha trasformato in musica e parole come ha precisato la moglie: “se succede qualcosa di molto intenso, lui scrive una canzone”.