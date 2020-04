Eddie Vedder, cantante dei Pearl Jam/ L’album Gigaton è già un successo (One World Together at Home)

Pubblicità

Eddie Vedder è tra gli invitati all’evento internazionale One World: Together at Home del 18 aprile. Il cantante dei Pearl Jam negli ultimi tempi si è reso protagonista di diverse notizie davvero molto interessanti dal punto di vista musicale. Difatti, il cantante che nel corso del tempo è diventato un vera e propria icona del rock ha deliziato i suoi fan con l’album Gigaton. Si tratta dell’undicesimo lavoro della band, che ormai risulta essere attiva da oltre trent’anni. L’album Gigaton è stato abbastanza apprezzato dai fan, dal momento che le sonorità degli inediti all’interno di questa raccolta non si discostano dal classico sound dei Pearl Jam. Ecco che quindi chi ascolta da sempre questo gruppo potrà deliziarsi nel sentire melodie appartenenti alla corrente hard rock ed altre invece più sperimentali che si avvicinano al rock alternativo. A causa della pandemia, Eddie ed il suo gruppo hanno dovuto momentaneamente sospendere il tour che li avrebbe portati a pubblicizzare l’ultimo album discografico. Ad ogni modo, i veri fan potranno vederlo all’evento One World: Together At Home, sperando che il nativo di Evanstone regali qualche perla ai suoi fan.

Eddie Vedder, una grande personalità

Eddie Vedder oltre ad essere un grande artista risulta essere anche un uomo con una grande personalità. Insieme agli altri componenti del suo gruppo, il frontman dei Pearl Jam ha deciso di spendere parole di conforto e sostegno per i fan italiani che stanno vivendo momenti di dolore a causa del Covid-19. Difatti, il gruppo rock ha deciso di pubblicare una lettera proveniente da una fan di Bergamo, esprimendo tutto il loro sostegno al riguardo. I Pearl Jam hanno dichiarato che tutto il loro amore ed i loro pensieri in questo momento vanno all’Italia ed ai fan italiani, sperando che questa situazione possa passare il prima possibile.

Pubblicità

Eddie Vedder, la carriera

Eddie Vedder ha raggiunto il successo con i Pearl Jam, gruppo che si è formato nei primi anni 90. Grazie all’album intitolato Ten nel 1991 si sono fatti conoscere dal grande pubblico. Nel corso del tempo hanno venduto numerosi dischi e vinto anche decine di premi. Inoltre, i fan adorano la voce di Eddie, che possiede un timbro vocale emozionante e carico di adrenalina.



© RIPRODUZIONE RISERVATA