Eddie Vedder concerto al Firenze Rocks/ Video, frontman Pearl Jam torna in Italia

Eddie Vedder è stato protagonista ieri nel concerto al Firenze Rocks. Il frontman dei Pearl Jam era uno degli artisti più attesi per la stagione attuale. L’evento di ieri infatti segnava il ritorno in Italia per un artista di assoluto livello in grado di mobilitare le masse. Un ritorno che arriva due anni dopo l’esibizione sempre a Firenze che gli valse con 45mila biglietti venduti il record in esibizioni da solista. Interessante anche come hanno deciso di introdurlo quest’anno con un bigino che sopra al maxischermo indicava alcune regole da seguire come quella di non usare smartphone per fare video o foto. Lo show di Eddie Vedder viene considerato dallo stesso artista molto intimo e non riproducibile anche perchè in grado di disperdersi dietro a delle semplici immagini. Inutile dire che sui social network il pubblico non ha rispettato questa regola, lanciando video e immagini da una serata che è stata di grande festa.

Eddie Vedder concerto al Firenze Rocks: un palco minimale

Tra le cose che hanno stupito al concerto di Eddie Vedder al Firenze Rocks c’è sicuramente il palco minimale, una delle scelte che contraddistinguono il frontman dei Pearl Jam da quando si esibisce da solista. Sul palco troviamo una chitarra, un organo con due stivali argentati sopra, e delle figure femminili con un cappello formato da birilli in testa. La canzone con cui decide di aprire il concerto è uno dei suoi cavalli di battaglia Cross the River. In piedi con la chitarra poi carica il pubblico cantando un altro brano incredibile come Elderly Woman che ha un impatto incredibile sul pubblico. La musica ha avuto ancora per una volta il suo maestro e una serata indimenticabile per chiunque fosse presente.

