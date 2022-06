Edgar e Rosalie, i figli adottivi Raimondo Vianello e Sandra Mondaini/ L’eredità e…

Edgar e Rosalie, chi sono i figli adottivi di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini

Edgar e Rosalie sono i figli adottivi di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. La coppia non aveva avuto figli naturali, ma aveva adottato dei ragazzi, dando vita ad una famiglia numerosa e molto unita. Tutti i componenti della famiglia Vianello, nel corso degli anni, sono stati spesso ospiti di trasmissioni televisive per ricordare i due attori scomparsi.

Nel corso della loro vita, Sandra e Raimondo si sono sempre prodigati per aiutare chiunque si trovasse in difficoltà. Nel 1991 hanno appunto accolto a casa due domestici filippini: Edgar Magsino che oggi ha 55 anni e la moglie Rosalie, di 57 anni. La coppia ha avuto due figli naturali, Raimond, come omaggio a Raimondo, e John Mark.

Uno splendido attico a Segrate, l’eredità lasciata da Sandra e Raimondo

Oggi Raimond e John Mark sono due ragazzi e vivono nel meraviglioso attico di Segrate lasciato loro dai due attori. Raimond, il più grande, ha deciso di intraprendere il percorso universitario, dove frequenta la facoltà di economia. Non ha completato gli studi, ma ha comunque approfondito alcune competenze con corsi di memoria e lettura veloce. A quanto pare, oggi, si occupa di network marketing, mentre il fratello più piccolo, John Mark, si è diplomato al Liceo Classico. Attualmente gestisce una società immobiliare con la quale si occupa di compravendita di immobili.

