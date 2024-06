Rosalie e John Mark Magsino, figlia e nipote “adottivo” di Raimondo Vianello e Mondaini/ “Persone speciali”

Chi sono i figli e i nipoti adottivi di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini

Forse non tutti sanno che negli anni novanta Raimondo Vianello e Sandra Mondaini accolsero a casa due domestici di origine filippine di nome Edgar e Rosalie Magsino. I due si trasferirono a vivere nell’abitazione della coppia, poco fuori Milano, con il piccolo Gianmarco seguito negli anni successivi da Raimond e diventarono i loro figli e nipoti adottivi. “Apprendemmo le referenze per entrare a lavorare con loro”, raccontava Rosalie in una intervista rilasciata a Oggi nel 2019, ripercorrendo le prime tappe che li portarono a lavorare per Raimondo Vianello e Sandra Mondaini.

“Sandra chiedeva espressamente una coppia con un figlio piccolo, disposta a vivere qui. Il nostro John Mark aveva compiuto da poco sei mesi e siamo stati assieme e al loro servizio conducendo una vita normalissima per vent’anni”. Quando i due iconici attori sono morti, la famiglia Magsino ha ereditato una fortuna. Così, oggi, i figli adottivi portano avanti le attività di un’associazione onluns dedicata alla memoria dei mitici Sandra e Raimondo.

L’amore di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello per i domestici filippini, considerati i figli e nipoti adottivi: “Persone eccezionali”

Edgar nel frattempo è diventato un asso del bowling, mentre John Mark è il rappresentante di un centro commerciale digitale per aziende e privati, Raimond invece ha aperto una ditta che lavora nell’ambito immobiliare. Speciale il feeling che si instaurò tra i domestici filippini e la coppia di attori, che appunto li ha considerati come dei figli adottivi, così come i nipoti accolti subito amorevolmente in famiglia.

Dopo la morte di Raimondo Vianello, la Mondaini raccontò al Corriere di essere stata circondata dall’affetto dei suoi figli adottivi che al funerale la sorpresero con una sorta di lettera commovente. “Mi sono piaciute davvero molto le loro parole in chiesa, sono proprio persone straordinarie, hanno fatto un discorso in chiesa di nascosto solo per sorprendermi”.

I figli adottivi di Vianello e Mondaini e la questione dell’eredità

Il 15 aprile 2010 Raimondo Vianello è morto, seguito pochi mesi dopo dalla moglie Sandra Mondaini. A dispetto di ciò che si credeva, sono stati i due domestici ad ereditare tutti i beni della coppia, a partire dall’attico di Segrate. Una situazione che ha creato scontri e dissapori nei nipoti biologici dei Vianello, che speravano nell’eredità. Edgar e Rosalie hanno fatto poi ritorno nel loro paese di origine, le Filippine. Lì hanno creato alcune ONLUS. I loro due figli, invece, vivono oggi a Milano proprio nell’attico ereditato.

