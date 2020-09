Edin Dzeko e Amra Silajdžić/ Nata la figlia Dalia, terzogenita dell’attaccante

Edin Dzeko è papà per la terza volta: è nata la figlia Dalia, come l’attaccante della Roma ha voluto annunciare pubblicamente tramite i social network. Si allarga dunque ancora una volta la famiglia: Edin Dzeko ha sposato nel 2014 la modella e attrice bosniaca Amra Silajdžić, con la quale fa coppia fin dal 2011. Nel febbraio 2016 è nata la loro prima figlia Una, seguita l’8 settembre 2017 da un maschietto, Dani. Settembre evidentemente è un mese felice per Edin Dzeko e la sua signora, che stavolta possono annunciare al mondo la nascita della terzogenita Dalia, partorita presso la Clinica Mater Dei di Roma. Nella foto che Dzeko ha voluto condividere pubblicamente si vede la moglie che tiene teneramente in braccio la piccolina appena nata: entrambe stanno bene. Logicamente, il post sta ricevendo migliaia di like e commenti di auguri e felicitazioni.

EDIN DZEKO, NATA LA TERZA FIGLIA DALIA

Edin Dzeko festeggia dunque la nascita della terza figlia Dalia in un periodo nel quale l’attaccante bosniaco della Roma è invece al centro di tante voci di calciomercato che ne mettono in dubbio la permanenza in maglia giallorossa, anche perché le squadre che lo corteggiano sono di primissimo livello, dalla Juventus all’Inter, che già l’anno scorso era arrivata ad un passo dal prendere il bosniaco – la delusione per non avere preso Edin Dzeko nell’estate 2019 forse non ha ancora lasciato del tutto Antonio Conte, grandissimo estimatore del centravanti slavo. Un anno dopo, Dzeko è ancora al centro delle voci di mercato, ma intanto Roma è diventata la città dove è nata anche Dalia, la sua terza figlia. In questo momento, il calciomercato può passare decisamente in secondo piano…

Visualizza questo post su Instagram Welcome to the world, our little flower 🌸 DALIA 🌸 Un post condiviso da Edin Dzeko (@ed_dzeko) in data: 12 Set 2020 alle ore 12:35 PDT





