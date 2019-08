CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Si accelera per Mariano Diaz del Real! (ultime notizie)

Il calciomercato della Roma non decolla e nella Capitale aumenta il malumore nei confronti di una società che deve garantire una squadra competitiva per i primi posti. Al tecnico Fonseca manca ancora l’attaccante, in attesa della cessione ormai certa di Edin Dzeko, che potrebbe approdare all’Inter nonostante l’arrivo in nerazzurro di Lukaku. A quel punto i giallorossi si ritroverebbero con un buco da colmare in attacco e con il sogno Mauro Icardi destinato a rimanere tale, visto che diverse volte l’argentino avrebbe fatto capire di voler puntare più in alto. Per la Roma l’ipotesi più concreta sembra portare al nome di Mariano Diaz, attaccante del Real Madrid fuori dai piani dei galacticos. Il dominicano attende la proposta definitiva di Petrarchi, che a questo punto potrebbe arrivare già nel corso dei prossimi giorni, quando si dovrebbe concretizzare anche l’addio di Edin Dzeko. Il classe 1993 è pronto a raccogliere la sua eredità e a guidare l’attacco romanista.

Calciomercato Roma News, si lavora a Dejan Lovren

La Roma continua a lavorare in ottica calciomercato, con l’obiettivo difensore centrale per completare l’organico di mister Fonseca. In questo senso nella giornata di ieri il direttore sportivo Petrarchi ha incontrato gli agenti di Dejan Lovren. L’idea della Roma è di assicurarsi un giocatore dal rendimento sicuro per la difesa e oltre al nome del croato avrebbe inserito nella lista quello di Daniele Rugani, nei radar giallorossi per un’operazione da imbastire con la formula del prestito con diritto o obbligo di riscatto. Ma come detto c’è bisogno anche dell’attaccante e data ormai per certa l’impossibilità di arrivare a Mauro Icardi o a Gonzalo Higuain, la Roma potrebbe virare definitivamente le sue attenzioni su Mariano Diaz del Real Madrid. Al momento la punta dei blancos è quella più vicina e praticabile per i giallorossi.

