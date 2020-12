“Edmund Kean”, monologo Gigi Proietti / “boicottato da attori senza il mio talento”

Gigi Proietti protagonista in Edmund Kean, con un monologo dai risvolti profondi e dall’epilogo tragico. Il protagonista della rappresentazione è l’attore stesso, che si impegna nel dietro le quinte a provare e ripassare la sua parte, riflettendo sulle parole di William Shakespeare. Abbiamo a che fare con un monologo che è un vero e proprio omaggio al celebre drammaturgo e poeta inglese, con approfondimenti e riflessioni sorprendenti sui concetti di ambizione personale e sui drammatici risvolti dell’esasperazione della stessa. Riviviamo il monologo di Edmund Kean grazie all’interpretazione del Maestro Gigi Proietti, che indossa i panni di tanti alti personaggi di William Shakespeare come Shylock ad Otello, Riccardo III e Macbeth. Su Raiuno, questa sera sabato 26 dicembre, va in onda il video dello strepitoso omaggio di Gigi Proietti.

Gigi Proietti, monologo “Edmund Kean” straordinario: ecco perché

L’interpretazione di Gigi Proietti è considerata maestosa dalla critica perché in grado di mettere a nudo i sentimenti dell’attore, ma anche di entrare nella sua sfera emotiva. Vengono annullate le distanze tra lo spettatore e il personaggio, con un altissimo grado di coinvolgimento. Nello splendido omaggio del Maestro Proietti, un ulteriore arricchimento è dato dall’introduzione di Alberto Angela, che riesce ad immergere gli spettatori nel racconto di questo magnifico lavoro teatrale. Chiaramente la reinterpretazione di Gigi Proietti è un adattamento curato dallo stesso attore romano. Per l’assistenza alla regia Proietti si è affidato a Loredana Scaramella, mentre la regia televisiva è di Gian Marco Mori. Il filmato dello spettacolo teatrale di ‘Edmund Kean’ parte dalla convinzione del protagonista, che afferma di essere stato boicottato da attori senza il suo talento nel corso della sua carriera.



