Sagitta Alter, chi è la ‘moglie’ di Gigi Proietti: più di 50 anni insieme ma niente matrimonio

Esuberante, estroverso e istrionico sul palco, talmente carismatico da conquistare generazioni intere quanto schivo e riservato sulla vita privata. Per tutta la vita la compagna di Gigi Proietti fu Sagitta Alter, ex guida turistica calsse 1940 di origine svedese. Sagitta e Gigi, che si sono incontrati per la prima volta da giovanissimi nel lontano 1962 e si sono innamorati a prima vista dalla loro unione sono due splendide figlie, Susanna e Carlotta. Sono stati insieme per una vita intera. Lontani dal gossip e dai pettegolezzi ma affiatatissimi ed innamorati.

Gigi Proietti sulla ‘moglie’ Sagitta Alter ha sempre speso parole bellissime e durante un’intervista a Dipiù spiegò perché non si sono mai sposati: “Non ci tenevamo particolarmente al matrimonio quando eravamo giovani, ma non lo escludiamo. Chissà, magari un giorno ci guarderemo e ci verrà voglia di compiere anche questo passo, anche se il traguardo più bello, quello di costruire una famiglia unita, siamo già riusciti a realizzarlo.” Dopo la morte di Gigi Proietti in un’intervista concessa al Corriere della Sera Sagitta Alter gli ha fatto eco: “All’inizio perché non credevamo nell’istituzione del matrimonio, poi perché ci sembrava superfluo. Il traguardo più bello, quello di costruire una famiglia unita, siamo già riusciti a realizzarlo.”

Dal grande amore tra Sagitta Alter e Gigi Proietti sono nate due figlie Susanna e Carlotta ed entrambe hanno seguito le orme del padre. Carlotta Proietti, figlia di Gigi Proietti è nata nel 1981 e si è diplomata al corso biennale professionale per attori presso il Cantiere Teatrale di Paola Tiziana Cruciani. Carlotta Proietti ha interpretato diversi ruoli a teatro, ma anche in televisione. Nella fiction “La pallottola nel cuore” recitando proprio accanto al padre. Ospite in una puntata de La volta buona di Caterina Balivo, sul rapporto con il padre ha rivelato: “Lui era molto giocherellone. Se mi ha dato regole? Si, c’erano sempre, anche perché diceva che nella commedia ci vuole molto rigore. Anche nella vita ce le ha date oltre che sul palco.” Così ha aggiunto: “Che donna sono oggi? Disciplinata, come mi hanno anche detto. È merito dei miei genitori, di papà moltissimo perché guardando lui ho visto com’è giusto lavorare.” L’altra figlia di Gigi Proietti, invece, Susanna è una costumista e scenografa ma su di lei si hanno pochissime informazioni ed ha rilasciato poche interviste.