Edoardo Albinati, chi è/ Lo scrittore di “La scuola cattolica” che insegna a Rebibbia

Edoardo Albinati, chi è lo scrittore romano

Lo scrittore Edoardo Albinati sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, mercoledì 19 ottobre, di Oggi è un altro giorno. Nato a Roma nel 1956, ha esordito come scrittore nel 1988 con la raccolta di racconti “Arabeschi della vita morale” seguita dal “Il polacco lavatore di vetri”, “Orti di guerra”, “Sintassi italiana”, “Svenimenti”e “Tuttalpiù muoio”. Dal 1994 lavora insegnante nel penitenziario di Rebibbia, esperienza raccontata nel diario “Maggio selvaggio”. Ha tradotto numerosi autori anglofoni tra cui William Shakespeare, Vladimir Nabokov e Robert Louis Stevenson e scritto diverse sceneggiature per il cinema collaborando con registi come Marco Bellocchio e Matteo Garrone. Nei primi anni 2000 ha lavorato presso l’Alto commissariato ONU per i rifugiati in Afghanistan e partecipa a una missione dell’UNHCR in Ciad.

La scuola cattolica: Edoardo Albinati e il Premio Strega nel 2016

Nel 2016 Edoardo Albinati pubblico il romanzo “La scuola cattolica”, con cui vince il Premio Strega. Il romanzo è ambientato al Liceo classico San Leone Magno, dove lo scrittore ha studiato. La trama prende il via a Roma, negli anni 70. Alcuni ex alunni della scuola privata romana si scoprono autori di uno dei più clamorosi crimini dell’epoca, il Delitto del Circeo. Albinati era un loro compagno e nel suo romanzo guarda indietro per raccontare gli eventi mescolando personalità reali a personaggi di fantasia. “Personalmente ho preferito non proporre risposte univoche, né individuare una serie di cause, perché questo non è il compito della letteratura. Posso solo dire che ciò che è accaduto, nelle modalità in cui è accaduto, poteva avvenire soltanto lì e soltanto in quel momento storico”, ha detto Albinati intervista da FanPage. È stato da poco pubblicato il nuovo libro di Edoardo Albinati, dal titolo programmatico “Uscire dal mondo”, composto da tre storie di espulsione, castigo e isolamento.

LEGGI ANCHE:

