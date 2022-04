Edoardo Baietti, chi è il secchione di Paola Caruso?/ “Amo i fondoschiena maestosi”

Con l’arrivo di Paola Caruso nello studio de La Pupa e il Secchione show 2022 è tempo di scoprire qual è il suo secchione. Non si tratta di un ripescaggio, né di un secchione noto ma di uno nuovo di zecca e sconosciuto al mondo della TV. Il suo nome è Edoardo Baietti e, nella consueta clip iniziale, si presenta così: “Mi chiamo Edoardo Baietti, ho 27 anni, vengo da Piacenza ma vivo a Velletri. Sono un docente universitario a contratto nonché un giornalista e sto per conseguire la mia quarta laurea. Mi ritengo un secchione che rimorchia, anche se non sempre tutte apprezzano sin da subito il mio fascino. La mia pupa ideale? Bionda splendente, carattere psichedelico, fondoschiena maestoso e mi accontento anche solo di quest’ultimo.”

Edoardo Baietti e Paola Caruso, primo ballo scatenato a La pupa e il secchione show 2022

Desiderio accontentato per Edoardo, visto che la sua pupa e la formosa Paola Caruso che sembra apprezzare il suo secchione. Per rompere il ghiaccio, Barbara D’Urso propone alla coppia un balletto e i due si scatenano così nelle danze. Edoardo appare subito a suo agio, tanto da scatenarsi senza freni al centro dello studio de La Pupa e il Secchione show.

