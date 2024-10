Paola Caruso a Verissimo: “Sono pronta a sposarmi”

Paola Caruso è tornata nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo oggi domenica 27 ottobre 2024 per lasciarsi andare a un grande annuncio. Dopo tante sofferenze infatti la showgirl ha rivelato di aver ritrovato l’amore e presto sposerà il suo Gianmarco, una notizia che ha ovviamente spiazzato i telespettatori di Verissimo su Canale Cinque e la stessa padrona di casa.

Benedetta Porcaroli, chi è la fidanzata Riccardo Scamarcio/ "È anche una gran bella persona, siamo felici"

Riguardo al suo rapporto con Gianmarco, Paola Caruso ha confessato: “Io indosso una maschera per proteggere tutto quello che ho dentro, Gianmarco è una persona che ha visto me senza le mie maschere, ha visto la mia sofferenza, se una persona ama il peggio di te è la persona giusta, ci siamo incontrati a colazione in un hotel, vuol dire che doveva succedere in quel momento, sono stati i bambini a fare amicizia prima di noi”.

Giancarlo Magalli e Adriana Volpe fanno pace a Verissimo/ "Pronti per rifare un programma insieme"

Paola Caruso a Verissimo: “Ho scoperto di essere adottata”

Sempre nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin a Verissimo, Paola Caruso ha ricordato il momento in cui ha scoperto di essere stata adottata: “All’inizio ero arrabbiata con loro, a 18 anni andai a cercare il mio certificato di nascita e non c’era, se loro mi avevano nascosto così tanto vuol dire che questa cosa era troppo grande e decise di fermarmi”.

Paola Caruso ha poi svelato a Verissimo di conoscere l’identità del suo reale padre: “Io non voglio niente da lui, ho avuto un grandissimo padre che è Michele, mi ha amato a livelli folli” le parole della showgirl che ha poi detto di volere un nonno per suo figlio. “Mi piacerebbe che lui volesse fare il nonno, lui lo ha scoperto in televisione, capisco il suo choc” ha detto Paola Caruso nel salotto di Canale Cinque. Inoltre poi la showgirl ha rivelato come il suo futuro marito Gianmarco abiti nello stesso posto del reale padre. “E’ una follia questa cosa, lui non ci credeva quando gliel’ho rivelato”

Milena Gabanelli, chi è la giornalista/ Dall'addio alla Rai alla nuova avventura a La7