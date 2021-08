Edoardo Bennato/ “Covid? Lo vinceremo, ma in Italia c’è clima da caccia alle streghe”

Edoardo Bennato tra gli ospiti della nuova puntata di “Techetechetè“, il programma cult di Rai1. Il cantautore napoletano è ancora oggi sulla cresta dell’onda e alcune delle sue canzoni sono diventate dei classici della musica italiana e contemporanea. Intervistato da Il Giornale, il cantautore ha precisato: “la musica leggera è rassicurante, serve a distrarsi, a divagare… il rock invece si nutre degli scompensi, dei problemi sociali, degli eterni paradossi di un’umanità in costante e progressivo subbuglio. Invita a riflettere, destabilizza, trasmettendo comunque positività”. Di questi tempi però, Bennato non nasconde che causa Covid-19 in Italia le disuguaglianze e le ingiustizie non solo non sono scomparse, anzi si sono perfino aggravate.

La colpa? Proprio Bennato ha detto: “il covid è un problema ovvio, che prima o poi sconfiggeremo. Ma le difficoltà e le insidie di oggi arrivano da lontano. Il risultato è un’Italia confusa, maltrattata, aberrante. È l’Italia della caccia alle streghe, della Santa Inquisizione…”. Non solo, il cantante senza girarci troppo intorno ha aggiunto: “i nostri politicanti per i quali non ho nessun rispetto. Grande rispetto invece verso il gommista, l’elettrauto, l’idraulico… quelli che davvero mandano avanti il nostro paese”.

Edoardo Bennato parlando di disuguaglianze ha però precisato come si tratti di un problema non sono italiano: “per capirle meglio bisogna prendere come parametro di riferimento la latitudine. Tutto dipende da quello. A Vancouver si vive benissimo, mentre Lagos è una polveriera pronta a esplodere”. Tutto dipende da chi è al potere secondo il cantautore de “L’isola che non c’è”: “coloro che vengono votati, al nord sono poi costantemente controllati dai rappresentati, ma più si scende di latitudine e più questo non avviene. Io però da uomo del sud difendo il sud con convinzione, senza retorica. Cerco di analizzare il motivo per cui due figli della stessa razza – perché esiste un’unica razza, chiariamo – in Canada e in Nigeria debbano vivere in maniera così diversa”.

Impossibile poi non parlare di Napoli, la città del suo cuore: “è la piattaforma da cui sono partito, è la città più bella del mondo. È schizofrenica come la mia musica. Nel ’92 pensai di dedicarle un film e un album intero, ‘Joe e suo nonno’, con Renzo Arbore, Lino Banfi e Peppe Lanzetta. È la regina delle contraddizioni”.



