Giorgio Zito Bennato è morto, chi è il fratello di Eugenio ed Edoardo/ “Eri il più piccolo e il più saggio”

Giorgio Zito Bennato muore all’età di 74 anni: l’annuncio

Giorgio Zito Bennato è morto oggi, all’età di 74 anni, martedì 16 gennaio 2024. Ad annunciarlo il fratello Eugenio Bennato: “Eri il più piccolo e il più saggio di noi tre“. Queste le parole con cui l’artista saluta per sempre suo fratello minore che era chitarrista e produttore discografico.

Come riporta il Quotidiano Nazionale: “A lungo Giorgio Zito lavora nel dietro le quinte dei concerti di Edoardo, come tecnico del suono, ritagliandosi del tempo per incidere le sue canzoni. A un certo punto decide di prendere la sua strada ed emanciparsi dai fratelli. Prende così il cognome della madre, non vuole vivere di fama riflessa. E fonda la sua band, i Diesel, dove canta e suona la chitarra. ” La morte del musicista, come riporta ANSA, è stata improvvisa ma non sono state rese pubbliche le cause. Numerose le parole di conforto e le condoglianze alla famiglia Bennato, da parte di fan, amici e famigliari.

Edoardo Bennato e il dolore per la morte della compagna Paola Ferri

Edoardo Bennato, il cui fratello Giorgio Zito Bennato è venuto a mancare nella giornata di oggi, ha già subito la perdita di una persona cara: la morte della compagna Paola Ferri, che ha perso la vita dopo 5 giorni di coma per un incidente.

Il cantautore, ai microfoni di Domenica Live, parlava anche di sua figlia Gaia: “Fa la scuola americana, conosce l’inglese come l’italiano, è una campionessa di nuoto sincronizzato. Brava anche con i programmi di montaggio e fa videoclip di musica da sola”. Grazie a lei Bennato è tornato a vivere: “Meno male che c’è lei, quando sono giù di corda guardo i suoi filmati e mi tiro su di morale”.

