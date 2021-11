Edoardo De Angelis/ “Lella” compie 50 anni: la storia di un femminicidio

Edoardo De Angelis, il successo con Stelio

Il cantautore Edoardo De Angelis, classe 1945, è entrato nella storia della musica italiana come autore della celebre “Lella”. Dopo gli esordi al Folkstudio, ha collaborato o scritto canzoni per Lucio Dallo, Amedeo Minghi, Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Ron, Franco Battiato e molti altri. Il successo è arrivato nel 1971 con il brano “Lella”, composto insieme a Stelio Gicca Palli, suo compagno si scuola media e poi avvocato. “Te la ricordi Lella quella ricca, la moje de Proietti er cravattaro”, è l’inconfondibile incipit del brano cantata in dialetto romanesco, che narra la storia di un femminicidio, di un uomo che racconta a un amico di quando, quattro anni prima, ha ucciso la sua amante che voleva lasciarlo proprio l’ultimo giorno dell’anno. Con questa canzone il duo partecipò al Cantagiro 1971.

Edoardo De Angelis: “Lella” compie 50 anni

Nel corso degli anni “Lella” è diventata un vero e proprio classico della canzone italiana, interpretata da molti altri artisti come i Vianella, Lando Fiorini, Antonello Venditti, Paola Turci e moltissimi altri. Ancora oggi Edoardo De Angelis non si spiega il grande successo del suo brano: “Intanto Lella è stata la prima canzone che abbiamo scritto che è stata pubblicata, c’è un fattore di fortuna del principiante che non trascurerei. Lella nasce da diverse suggestioni, anche musicali. La strofa è ispirata musicalmente a Saigon Bride di Joan Baez, forse questo arpeggio così americano dava più forza all’impianto folk della canzone. Poi per il tempo in cui è nata, inizio anni Settanta, era forse una canzone diversa da quelle che si ascoltavano in giro“. “Lella” compie 50 anni e per celebrare la sua storia oggi, 25 novembre, esce il disco “Lella per sempre”, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

