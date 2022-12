Edoardo Donnamaria: “Antonino ha fatto cose gravi”/ “Fuori lo menavo o lo denunciavo”

Edoardo Donnamaria: duro sfogo contro Antonino Spinalbese

Continuano le tensioni tra Antonino Spinalbese ed Edoardo Donnamaria dentro la casa del Grande Fratello Vip 2022. Tra i due uomini il rapporto è sempre stato complicato, complice anche la relazione di Edoardo con Antonella. Il mese scorso i due sembravano aver raggiunto una tregua pacifica, ma nei giorni scorsi il volto di Forum ha scoperto che Antonino mantiene un rapporto civile con lui solo per fare ‘un favore’ ad Antonella. Ora i due vip si evitano e non perdono occasione per sparlarsi alle spalle. Ieri sera Edoardo Donnamaria si è appartato con Alberto De Pisis e Oriana Marzoli, con cui si è lasciato andare a un lungo sfogo su Antonino: “A me come persone non piace per nulla e ci sono cose forti per cui lo dico adesso. Nonostante quello che mi aveva fatto mi ero pure riavvicinato. Poi mi ha sbroccato ancora e ha provato a farmi passare dalla parte del torto. Lui pensa di avere qualcosa da recriminare nei miei confronti quando sono io che ho subito”.

Edoardo Donnamaria: “o lo menavo o lo denunciavo”

Nel suo lungo sfogo Edoardo Donnamaria ha detto che Antonino Spinalbese avrebbe fatto cose molto gravi, senza però spiegare concretamente che cosa sia successo tra loro: “Ti posso solo dire che ha fatto cose pesantissime e non esagero. Fuori di qui se fossero successe certe cose le alternative erano due: o lo menavo o lo denunciavo! Solo queste due soluzioni avrei avuto”. Poi si è rivolto direttamente ad Oriana Marzoli, facendo riferimento a quanto successo tra lei e l’ex fidanzato di Belen Rodriguez: “Sappiamo quello che avete fatto sotto le coperte e che il giorno dopo era più freddo… Quello lì voleva solo sc****ti e poi mandarti a quel paese. Non c’è da girarci intorno e tirare in ballo la sensibilità e la profondità di una donna. Lui aveva un solo scopo e ha avuto quello che cercava”.

