Edoardo Donnamaria chiude con Antonella?/ “Non sei innamorata. Vai da Antonino”

Antonella Fiordelisi accusa Edoardo Donnamaria

Non c’è pace per i Donnalisi. Dopo qualche giorno senza litigi, ieri notte è scoppiata un’accesa discussione tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Mentre erano a a letto, Antonella ha messo in dubbio i sentimenti di Edoardo. I due si sono sposati in salone per continuare la discussione e l’ex schermitrice ha accusato il fidanzato di non avere mai difesa dentro la casa del Grande Fratello Vip: “Non mi sento amata, io sono molto riflessiva e c’ho pensato adesso. Sento che non mi ami, non mi hai mai difeso quando mi hanno diffamata. Contro di me c’era un branco, mi hanno aggredita, hanno alzato la voce in massa. E tu non hai fatto nulla. Il branco c’era! Se tu puoi essere amico di donne con cui sei stato, allora non dire a me di limitare il rapporto con Antonino dato che se anche fosse ci ho flirtato quando non eravamo fidanzati e non mi fare scenate per ogni interazione con lui. Tu stai con Micol con cui hai pure fatto roba in passato! Tu mi fai stare male, io non sono innamorata? Spero di disinnamorarmi molto presto di te. Sei una persona cattiva me ne vado basta. Sei verbalmente aggressivo e dici cose brutte”.

Stefano Fiordelisi: "Se rimane la Murgia al GF Vip mi cancello da Twitter"/ Poi attacca 'gufo triste': chi è

Edoardo Donnamaria: “Non sei innamorato di me!”

Accuse pesanti che hanno lasciato molto scosso Edoardo Donnamaria, che ha cercato di difendersi chiamando in causa anche Antonino Spinalbese: “Io quando c’era da difenderti ti ho difesa. Ma qui non sei mai stata diffamata dalla massa… Questa oggi si arrabbia perché io sono andato con Micol un anno fa… Domani tornerà Antonino vai da lui, abbi il rapporto che vuoi con lui. Non mi interessa più. Mi dici che sono possessivo e geloso quando ora ti infuri perché sono stato con Micol”. Poi il volto di Forum ha accusato la Fiordelisi di non amarlo: “Quando uno è innamorato non fa stare male l’altro, tu non sei innamorata di me, accettalo. Non sei innamorata di me devi dire la verità!”. Dopo la lite Antonella è tornata in camera, mentre Edoardo si è sfogato con Dana Saber: “Questo non è un sentimento sano! Lei non è innamorata di me al 100%. Io fuori ho avuto tante esperienze e una roba così non l’ho mai vista in vita mia. Ti assicuro che non mi ama. Non puoi essere tranquilla e dal nulla accusarmi di queste cose folli. Io cosa dovrei dire che lei flirtava davanti a me con Antonino? Non si gioca con le persone, stavamo benissimo e poi lei è sbottata dal nulla”. Questa volta è davvero arrivata la fine per i Donnalisi?

LEGGI ANCHE:

"Edoardo Donnamaria? Ecco cosa pensa la sua famiglia di Antonella Fiordelisi"/ L'indiscrezione scottante!Edoardo Donnamaria fluido? "Ecco come stanno le cose con Alberto De Pisis"/ Parla l'amica Carolina Pettinelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA