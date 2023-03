Edoardo Donnamaria, dopo il GF Vip torna su Radio Zeta/ L’annuncio: “Sono emozionatissimo”

Edoardo Donnamaria torna in onda su Radio Zeta dopo il GF Vip: l’annuncio

Dopo un’uscita di scena non delle migliori dalla Casa del Grande Fratello Vip 7, Edoardo Donnamaria ha ripreso in mano la sua vita e, solo pochi giorni dopo, è stato raggiunto fuori da Antonella Fiordelisi. I due hanno iniziato così a frequentarsi ufficialmente nella vita reale, come entrambi desideravano. E se l’amore per Edoardo procede a gonfie vele, anche il lavoro gli regala soddisfazioni.

L’ex gieffino è infatti pronto a tornare in onda su Radio Zeta. Oltre che volto di Forum, Edoardo da tempo è infatti anche uno speaker radiofonico, mestiere che riprenderà a pieno titolo da lunedì prossimo. Donnamaria sarà ai microfoni della radio con Francesco Taranto a “Generazione Zeta”, dalle 17:00 alle 19:00, a partire da lunedì 3 aprile.

Edoardo Donnamaria torna su Radio Zeta: “Sono emozionatissimo”

L’annuncio di Edoardo Donnamaria è arrivato nel corso di “Zetagram” con Carolina Russi Pettinelli e Cianna. “Buon pomeriggio a tutti, sono Edoardo Donnamaria e sono felice di essere qui con voi. – ha esordito, annunciando poi – Sto tornando. Da lunedì sarò in diretta qui, sono emozionatissimo”. L’ex gieffino torna dunque alla sua più grande passione, la radio; intanto si gode la sua storia d’amore, finalmente senza telecamere puntate, con la Fiordelisi che proprio ieri, durante la semifinale del Grande Fratello Vip, è stata al centro di una nuova e accesa lite con la sua ex rivale.

