Edoardo Donnamaria e Tavassi contro Attilio Romita/ “É un rosicone, non sopporta…”

Edoardo Donnamaria ed Edoardo Tavassi contro Attilio Romita

Nel corso della 28esima puntata del Grande Fratello Vip 2022, Alfonso Signorini ha mandato in onda un confessionale in cui Attilio Romita si scagliava contro Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria accusandoli di essere i capi all’interno della casa e di decidere tutte le attività da fare. Un amaro sfogo quello del giornalista che non è piaciuto a Tavassi e Donnamatia che, questa mattina, si sono sfogati con Luca Onestini, vicino a Romita. “In confessionale lui si sente protagonista e tranquillo e quindi le spara. Da quando ha fatto quelle sparate su Antonella e Sarah, non ha il mio rispetto”, spiega Edoardo Donnamaria riferendosi alle critiche dure rivolte da Romita alla Fiordelisi e alla Altobello.

Attilio Romita furioso al GF Vip: "Marchiato di infamia perché ho difeso Dana"/ "Vogliono mandarmi via"

“Lui non sopporta il fatto di non essere il punto di riferimento qui ed è dal primo giorno che è così”, aggiunge ancora Donnamaria. “Io penso di avere un buon rapporto con Attilio e devo scoprire queste cose in puntata?“, aggiunge ancora Tavassi. “E’ un rosicone”, concluce Donnamaria

Attilio Romita contro Wilma "Boccaccia avvelenata"/ "Prima mi fa doni d'amicizia poi dice che sono una merd*"

Il chiarimento tra Tavassi e Attilio Romita

Tra Attilio Romita ed Edoardo Tavassi, nel primo pomeriggio, all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2022, si sono confrontati sull’argomento cercando un punto d’incontro. Romita ammette di non gradire l’atteggiamento degli altri concorrenti che, di fronte ad una sua proposta per il tg, cercano l’approvazione di Tavassi. “Dicono vado da Tavassi a sviluppare l’idea”, dice Romita.

“Se la vedi come concetto di squadra va bene, ma se la guardi nell’ottica di depotenziarti sbagli. Due menti sono meglio di una, ma devi dirmi se qualcosa non ti va bene. Perché non riesci a prendere le cose positive e non vieni a parlarmi di ciò che non ti sta bene? Per il resto ti chiedo scusa, non l’ho fatto in mala fede; però quando c’è un problema con me, me lo dici e lo affrontiamo” , spiega Tavassi mentre Romita rinnova la propria ammirazione nei suoi confronti puntualizzando di aver avvertito, per qualche momento, totale disinteresse nei suoi confronti.

GF Vip, Attilio Romita e i dubbi su Sarah Altobello/ "Temo che se le do attenzioni…"













© RIPRODUZIONE RISERVATA