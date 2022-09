Edoardo Donnamaria, erezione per Antonella Fiordelisi/ Signorini: “Caliamo velo pietoso”

Edoardo e l’erezione per Antonella Fiordelisi: “Devo andare in bagno”

Edoardo Donnamaria protagonista al Grande Fratello VIP durante la diretta di questa sera. Il conduttore Alfonso Signorini non ha potuto fare a meno di notare gli avvicinamenti pericolosi del ragazzo ad Antonella Fiordelisi. Strusciamenti e rigonfiamenti sospetti, causati dall’attrazione fisica. “E’ colpa di Antonella! No vabbè ma adesso mi alzo e dura pochissimo. Dai però basta adesso, fatemi andare in bagno…”, ha detto Edoardo imbarazzatissimo all’amica Elenoire. Durante la puntata Antonella commenta l’accaduto con ironia, ma non rinuncia a punzecchiare il ragazzo. “Diciamo che è uno molto focoso ma potrebbe fare meno il marpione con tutte le altre”.

GFvip, Edoardo Donnamaria a letto con Antonella Fiordelisi e Elenoire Ferruzzi/ Web insorge

Signorini sconvolto: “Meglio calare velo pietoso”

Così Alfonso incalza Edoardo e lo invita ad alzarsi a favor di telecamera “perché ho visto che oggi pomeriggio avevi qualche problemino ad alzarti”. “Ho avuto una reazione naturale, molto naturale”, risponde divertito Donnamaria che si prende gli applausi scroscianti del pubblico. Signorini manda in archivio l’argomento con ironia: “Sull’erezione di Edoardo è meglio che caliamo un velo pietoso”.

