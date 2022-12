Edoardo Donnamaria, lascia Antonella Fiordelisi?/ “Ha fatto la zoccol* con Antonino”

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi in crisi?

Aria di crisi tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi dentro la casa del Grande Fratello Vip 2022. Dopo la puntata di lunedì 12 dicembre i due non hanno smesso di litigare. L’influencer campana è sbottata contro il volto di Forum: “Tu dai spago ad Oriana. Quella fa la caliente ed è entrata qui credendo di fare la tentatrice. Non ha capito che siamo al GF Vip. E adesso vedo che ci ridi e ci scherzi. Sai benissimo che io e lei abbiamo litigato! Se tu fai così io da domani farò lo stesso con Luca Onestini e Antonino e andrò ad abbracciarmeli”. Edoardo è rimasto molto sorpreso dalle parole di Antonella e ha replicato: “Se tu sei questa non mi piaci! Ma cosa sono queste ripicche da ragazzina? Io con Oriana ho sempre avuto un bel rapporto. Tu con Antonino hai fatto di peggio e avevi anche detto che ti piaceva”.

Lo sfogo di Edoardo Donnamaria

Ieri notte Edoardo Donnamaria si è confidato con Oriana Marzoli, dicendo che certi atteggiamenti di Antonella Fiordelisi iniziano a stancarlo: “Io certi atteggiamenti che ha non posso sopportarli ancora a lungo. A differenza sua non faccio le cose per darle fastidio. Lei mi fa passare la voglia. Ho sopportato di tutto per lei. Ormai fa certe cose che mi dico ‘non ci posso credere che l’ha detto seriamente’. Adesso non ho quella spinta verso di lei che avevo prima, quindi è un bruttissimo segno”. Il volto di Forum ha poi ricordato episodi in cui Antonella lo ha molto ferito: “Le ho spiegato mille volte che mi dava fastidio se faceva la cretina con Antonino. Ma lo dico perché lei all’inizio voleva Antonino. Lei ha avuto un passato con Antonino che mi ha fatto stare male. Se lei lo usa per provocarmi è gravissimo. Simile anche a un tradimento. Una volta io sono stato malissimo e il giorno dopo Antonella ha fatto la Z**** con lui tutto il giorno. Ci ballava, si strusciava e gli faceva le carezze”.

