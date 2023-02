Edoardo Donnamaria si fa male al GF Vip/ “Ho dato una capocciata alla porta!”, Signorini preoccupato

Edoardo Donnamaria si fa male in diretta al Grande Fratello Vip: brutta testata nella porta

Brutto incidente per Edoardo Donnamaria in diretta al Grande Fratello Vip. Prima dell’esito del televoto, che decreterà l’eliminazione di uno tra Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese, Alfonso Signorini decide di regalare un momento di intimità proprio alla Fiordelisi e a Edoardo Donnamaria. Notando un loro riavvicinamento al momento dei saluti, il conduttore non si lascia sfuggire la possibilità di rimetterli a confronto e li chiama perciò in mistery.

Ma è proprio seguendo Antonella ed entrando nella mistery che Edoardo Donnamaria ha un piccolo incidente. Il gieffino sbatte con forza la testa contro la porta, facendosi molto male. L’incidente è d’altronde vistoso e non passa inosservato: Edoardo si tiene la testa con entrambe le mani, ammettendo di aver dato “una capocciata nella porta”. Signorini si allarma e, notando il malessere di Donnamaria, gli chiede se abbia bisogno di ghiaccio e se stia bene. Passata la botta iniziale, Edoardo si riprende, pronto ad affrontare il nuovo blocco con Antonella.

