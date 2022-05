Edoardo e Mercedesz, pace fatta all’Isola/ Lui scherza: “Abbiamo fatto sess* e…”

Pace fatta all’Isola dei Famosi 2022 tra Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi. Lo confessa il fratello di Guendalina nel corso della nuova diretta, dopo che Mercedesz smentisce il presunto interesse per il nuovo arrivato Luca Daffrè: “Non mi interessa per niente in questo momento”, ha ammesso la ragazza. Poi, in merito ai sospetti e allo scontro con Guendalina: “Non si era mai chiarita la situazione con la dovuta calma ma sempre in maniera molto aggressiva. Io non volevo entrare nel merito delle mie cose private ed ho detto cose che sono state interpretate malissimo, andando contro di me. Comunque accetto quello che hanno detto, perché ci sta che loro abbiano i loro dubbi!”

Edoardo Tavassi: “Io e Mercedesz abbiamo fatto pace”

Interrogato da Ilary Blasi, Edoardo ammette che Mercedesz le piace ancora: “Lei mi è sempre piaciuta, però è ovvio che mi viene il dubbio. Questo dubbio fino a quando non esco fuori non me lo tolgo.” Poi rivela che c’è stato un riavvicinamento: “Abbiamo fatto pace e poi abbiamo fatto sesso!” scherza alla fine il naufrago.

