Abituata a giudicare da opinionista, Sonia Bruganelli non ha nascosto qualche difficoltà nel gestire i giudizi da concorrente a Ballando con le Stelle: glielo ha fatto notare anche Selvaggia Lucarelli, rimarcando proprio i commenti velenosi che faceva al Grande Fratello Vip. Edoardo Tavassi è stato uno dei concorrenti dell’edizione 7 che ha ricevuto i giudizi più duri dall’ex moglie di Paolo Bonolis: ora le consiglia di giudicarsi come faceva da opinionista per capire cosa provò all’epoca.

Ne ha parlato ai microfoni di Fanpage, spiegando che “sta montando un caso enorme” sulle parole della giurata del dance show di Milly Carlucci, mentre lei “andò sul personale giudicando” giudicando lui e i suoi colleghi, peraltro “con rabbia“, senza preoccuparsi delle “ripercussioni psicologiche” per chi è rinchiuso in un reality senza avere contatti col mondo esterno.

A proposito di quei commenti aspri, Edoardo Tavassi si fece l’idea che non seguisse il programma. “Lei non può permettersi di fare tutto questo casino oggi sapendo che cosa ha detto in tv in passato“, ha aggiunto l’ex gieffino, secondo cui Selvaggia Lucarelli non è entrata nella sfera personale, cosa che invece Sonia Bruganelli avrebbe fatto con lui.

EDOARDO TAVASSI ALL’ATTACCO DI SONIA BRUGANELLI

Edoardo Tavassi nell’intervista a Fanpage ha confessato di essere convinto che Sonia Bruganelli non possa sapere quello che ha provato quando gli disse che era subdolo e un burattinaio di persone senza personalità, peraltro non si è neppure scusata per quelle parole, anche a programma finito. “Un attacco così ti spiazza, ti fa stare male“, ha spiegato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 7, spiegando che ora la sua reazione “fa ridere“.

Ma sarebbe curioso di vedere la concorrente di Ballando con le Stelle alle prese con una opinionista come lei. Comunque, la Bruganelli ha ammesso che se tornasse indietro, modificherebbe i toni che usava, consapevole di essere stata sgarbata in alcuni frangenti. Ma Edoardo Tavassi non le crede: “Non capisco come mai, trovandosi poco garbata, abbia ripetuto in radio e successivamente lo stesso concetto cui aveva dato voce al GF“. Pur non essendo felice per l’accaduto, pensa che dovrebbe limitarsi ad accettare le critiche senza tirare in ballo la figlia, come ha fatto lui nonostante i durissimi attacchi ricevuti.