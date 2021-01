Edoardo Erba, marito Maria Amelia Monti/ L’incontro a teatro e poi l’amore

Edoardo Erba è il marito di Maria Amelia Monti, attrice di cinema e teatro. La coppia è legata da tantissimo tempo e si sono conosciuti proprio grazie al teatro come ha racconta la Monti: “mio marito scrive per il teatro, nella circostanza in cui ha dovuto scrivere un testo, dove recitavo con Luca Zingaretti e Rocco Papaleo, tra l’altro uno testi più brutti che lui abbia mai realizzato. Beh, per fartela breve, da quel lavoro lì, è nata la prima bambina, poi il secondo…”. Parlando proprio del rapporto con il compagno, l’attrice ha confessato di preferire di gran lunga la convivenza al matrimonio: “io e mio marito (la persona che chiamo marito) in realtà non siamo sposati. Poi ognuno è libero di fare le proprie scelte nella vita. Comunque non sento questa necessità di sposarmi”.

Ma chi è davvero Edoardo Erba? Drammaturgo e regista italiano, Edoardo è nato a Pavia e ha studiato presso la scuola del Piccolo Teatro di Milano. L’artista vive a Roma ed è tra i docenti dell’Accademia Nazionale d’arte drammatica Silvio d’Amico.

Chi è Edoardo Erba, compagno di Maria Amelia Monti

Non solo drammaturgo e regista teatrale, Edoardo Erba come si legge sulla pagina a lui dedicata nel sito dell’Accademia Nazionale d’arte drammatica Silvio d’Amico di Roma ha scritto anche il testo teatrale di “Maratona di New York”, ma tra i suoi più famosi segnaliamo anche “Muratori” e “Margherita e il Gallo”. Il primo è stato un successo mondiale visto che il testo è stato tradotto in diciassette lingue, pubblicata in otto e rappresentata in tutto il mondo. “Muratori”, invece, è un cult alla tredicesima stagione di repliche, mentre “Margarita e il gallo” è stata presantata nei maggiori teatri italiani.

Ma non finisce qui, Erba ha scritto anche diverse commedie tra cui: “Nove” con la regia di Mauro Avogadro, “Dramma Italiano”, “Utoya e Italia anni dieci” diretta da Serena Sinigaglia, “Buone notizie”, “L´uomo della mia vita” e tanti altri. Un curriculum di tutto rispetto che ha permesso al drammaturgo di ricevere anche diversi premi nazionali come Olimpici del Teatro, Riccione, Candoni, Salerno e Idi. Non solo, Erba si è fatto apprezzare e conoscere anche in radio e televisione per cui ha scritto fiction, sit com e varietà.



