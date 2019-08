Edoardo Ercole/ Il figlio di Serena Grandi tra piccolo schermo e cinema

Edoardo Ercole è conosciuto perchè figlio di Serena Grandi, ma sembra proprio che il ragazzo si trovi più a suo agio sul piccolo schermo che al cinema. Una carriera del tutto diversa rispetto alla madre ed anche se messa a confronto con quella del padre Beppe Ercole, scomparso ormai nove anni fa. Un periodo duro per Edoardo, che ha potuto finalmente mettere da parte dolore e rancore quando la madre ha fatto pace con Corinne Clery. I telespettatori ricorderanno di certo tutti gli interventi fatti dal ragazzo nei salotti di Barbara d’Urso, fra tante lacrime e la speranza che un giorno le due donne potessero finalmente mettere da parte il passato. Così è avvenuto, ma per Edoardo e Serena i momenti bui non erano ancora finiti. L’attrice infatti ha scoperto di recente di avere un tumore al seno e ha dovuto rimettere in moto energia e determinazione per non farsi sconfiggere dal brutto male. Serena Grandi racconterà tutto a Non Disturbare in occasione della puntata che andrà in onda questa sera, martedì 6 agosto 2019, così come di quanto Edoardo sia riuscita ad aiutarla anche in questo momento così difficile. Ercole intanto continua la sua ascesa come opinionista, come dimostra la sua ultima incursione al GF 16, quando ha messo zizzania fra Gianmarco Onestini e Michael Terlizzi, insinuando che fra i due ci sarebbe stato un flirt romantico e non solo una semplice amicizia.

Edoardo Ercole, le battaglie contro Corinne Clery

Per tanti anni Edoardo Ercole è stato al fianco di Serena Grandi, suo fervente sostenitore nelle battaglie contro Corinne Clery. In diverse occasioni infatti ha sottolineato di essere pronto a portare in tribunale l’ex rivale della madre, se solo avesse osato omettere la verità su quanto accaduto nella loro famiglia allargata. A partire dal rifiuto della Clery di cedere le ceneri del marito Beppe Ercole al figlio, mentre quest’ultimo l’ha accusata di non aver nemmeno organizzato il funerale del consorte. A pensare a tutto, ricorda a Domenica Live, sarebbe stata la sorella Camilla, nato da un altro matrimonio di Ercole. Con quest’ultimo il ragazzo tra l’altro ha fatto pace solo poco prima della sua scomparsa e dietro insistenza della madre, che ha scelto di mettersi in secondo piano e dare la possibilità al figlio di riuscire a riconciliare il rapporto con il genitore. Con la Grandi invece riuscirà ad avere un legame stretto, anche per via dei tanti alti e bassi accaduti nella vita di entrambi. Ultimo dei quali un episodio legato all’ex compagno dell’attrice, che la perseguiterebbe in ogni modo. Tanto che la Grandi ha paura non solo per la sua persona, ma anche di essere costretta ad affrontare tutto da sola a causa della lontananza del figlio, che vive a Milano. “Non voglio più vivere nella paura che le mie parole non vengano ascoltate”, rivela infatti sui social poche settimane fa. Soprattutto alla luce del tentativo di effrazione messo in atto più volte dall’ex compagno.

