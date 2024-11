Forse non tutti sanno che dalla relazione amorosa con Beppe Ercole, Serena Grandi ebbe un figlio di nome Edoardo Ercole. Al battesimo del nuovo arrivato, tuttavia, la showgirl si trovò circondata dalle amanti dell’ex marito e da quel momento la sua vita sentimentale prese una svolta. “In quell’occasione le sue amanti erano più di una, ce ne erano quattro o cinque”, ricorda amareggiata la Grandi. Un’umiliazione su cui l’attrice fece leva per voltare pagina definitivamente e chiudere la storia col padre di suo figlio. “Il nostro amore era finito”, sottolinea Serena.

Edoardo Ercole, figlio Serena Grandi: “Ho frequentato poco papà”/ “Nei suoi ultimi giorni ero con lui…”

“Ed io dovevo dare tutto il mio amore a mio figlio Edoardo Ercole”, la presa di coscienza della Grandi in una intervista dalla Balivo. Sempre negli studi de La Volta Buona, Serena ha raccontato la sua reazione il giorno che scoprì che il figlio era gay. Una scoperta che la fece sprofondare in crisi, prima di rendersi conto che non c’era nulla per cui disperarsi. A divorarla, probabilmente, erano i sensi di colpa che Serena avvertiva per dei motivi ben precisi.

Edoardo Ercole, chi è il figlio di Serena Grandi/ Il rapporto con la madre, la carriera e la vita privata

Serena Grandi, sensi di colpa per il coming out del figlio Edoardo Ercole?

“Perché io sono cresciuta circondata da omosessuali e quando lui me lo ha detto mi sono presa la colpa. Ho pensato di avergli fatto frequentare troppi omosessuali del mio staff. Poi mi sono sentita felice. Non capisco le madri che buttano fuori di casa i figli quando scoprono che i figli sono gay”, le parole di Serena Grandi.

In un passaggio a Oggi è un altro giorno, invece, il figlio Edoardo Ercole ha precisato di essersi reso conto del suo orientamento già da giovanissimo e di aver fatto coming-out un paio di anni dopo aver metabolizzato tutto. “Ho ricevuto insulti ed ho sofferto in silenzio, anche se mia madre se ne è accorta”, il ricordo doloroso del figlio di Serena e Beppe Ercole in tv.

Beppe Ercole, chi è l'ex marito di Serena Grandi/ La toccante confessione