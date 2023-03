Edoardo, figlio Gerry Scotti/ Il presentatore: “Mai mi sarei separato da lui…”

Edoardo Scotti, il figlio di Gerry Scotti e il rimpianto del conduttore: “Mai mi sarei separato da lui”

Edoardo è il figlio del simpaticissimo conduttore televisivo Gerry Scotti. Nonostante la separazione dei suoi genitori, il classe 1992 ha costruito un rapporto splendido sia con papà Gerry che con mamma Patrizia. Quando si sono lasciati, Edoardo aveva solo dieci anni e inevitabilmente ha sofferto molto. Sappiamo che fin da bambino, il figlio di Gerry Scotti ha coltivato una grande passione per il mondo dello spettacolo e oggi infatti si cimenta nel ruolo di regista. Per papà Gerry la famiglia è tutto, anche se Edoardo è diventato ormai adulto, il celebre conduttore è presente nella sua vita. E viceversa.

Tempo fa, in una intervista rilasciata a Vanity Fair, il presentatore ha raccontato i momenti difficili vissuti dopo la separazione dalla moglie Patrizia e le paure che lo tormentavano in merito al rapporto col bambino. “Lei ha chiesto la separazione perché aveva trovato un’altra persona. Ho sofferto molto, non mi sarei voluto separare da mio figlio. Però ho preso una casa vicino a loro, lo potevo accompagnare a scuola e vederlo sempre. Ma quanti amici invece si sono ritrovati a 40 anni sul divano di mamma e ad attraversare la città per vedere i bambini?”.

Gerry Scotti e il rapporto col figlio Edoardo: “Lui è la mia grande gioia”

Nonostante le difficoltà, Gerry Scotti e suo figlio Edoardo hanno mantenuto un rapporto splendido. Questo grazie all’attenzione ai dettagli di ‘zio Gerry’, che non ha mai fatto mancare il suo supporto e soprattutto la sua presenza. “A causa del mio lavoro e della separazione ho sempre avuto paura che gli mancasse qualcosa e ho fatto di tutto per essergli vicino.. E’ cresciuto negli agi e ha sempre avuto tutto quello che desiderava. Però gli ho posto dei freni”, ha raccontato il presentatore Mediaset, ammettendo di aver avuto sempre grande attenzione nei confronti figlio. E dopo tanti anni, infatti, tra lui ed Edoardo c’è un feeling davvero invidiabile. Questo perché papà Scotti c’è sempre stato, nonostante tutto. “E questa è la mia grande gioia!”, ha detto fiero il conduttore.

