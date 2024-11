Tu si que vales 2024, Vincenzo Angarano scatenato: “Guardo tutta la Rai”

La scuderia Scotti torna a infiammare Tu si que vales 2024, il programma condotto da Gerry Scotti ha dato spazio a Vincenzo Angarano, che nelle scorse settimane ha divertito il pubblico Mediaset con le sue esibizioni musicali da fan di Cristina D’Avena.

Tu si que vales 2024, Sabrina Ferilli scatenata: "Rischiamo il carcere"/ "Pier Silvio ci fa un cu*o così"

“Da quando Vincenzo è con me ho chiuso 51 contratti” ha svelato Gerry Scotti alle prese con Vincenzo Angarano, il comico ha poi spiazzato svelando i suoi gusti: “Mi piace Maria Chiara Giannetta della Rai, l’ho vista nella serie Rai” le parole che hanno fatto infuocare Gerry Scotti. “Ti ho detto di non dirlo e non nominare la Rai” lo sfogo di Scotti contro il membro della sua scuderia. “Non è stato il circuito, il cortocircuito della scuderia, io vado lì e lo metto sotto con l’ape”.

Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli in calo a Ballando con le stelle/ Lucarelli: "Lei troppo protagonista!"

Tu si que vales 2024, Vincenzo Angarano e la proposta di telefonata a De Martino

Un siparietto epico è andato in scena a Tu si que vales 2024, con Vincenzo Angarano che ha messo i bastoni tra le ruote a Mediaset, proponendo una telefonata di Maria De Filippi a Stefano De Martino, ormai divenuto volto della concorrenza essendo conduttore di punta della Rai.

“Devo chiamarlo davvero?” ha domandato Maria De Filippi minacciando la chiamata al suo ex allievo ad Amici. Vincenzo Angarano si è preso la scena a Tu si que vales, regalando un altro momento iconico che solo la diretta poteva rendere così naturale e divertente, con la complicità di Gerry Scotti e Maria De Filippi.

Anna Lou e Nikita Perotti stanno insieme?/ Lei: "Non ci etichetto", Erra stuzzica: "Tenerezze tra loro…"