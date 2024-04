Edoardo Franco ha il Covid all’Isola dei Famosi 2024/ “Sono asintomatico. Lo psicologo? Non posso sentirlo…”

Edoardo Franco ha il Covid, allarme all’Isola dei Famosi 2024?

Allarme Covid all’Isola dei Famosi 2024. Dopo Greta Zuccarello e Aras Senol, anche Edoardo Franco è stato contagiato. Assente in palapa, lo chef è stato salutato a metà puntata da Vladimir Luxuria. Edoardo, al fianco di Aras – che non si è ancora negativizzato – ha rivelato di aver vissuto i primi due giorni di isolamento con difficoltà “Ho sofferto molto”, poi ha spiegato cos’è accaduto.

“Come va? Potrebbe andare meglio, – ha esordito Edoardo Franco quando Vladimir Luxuria si è collegata con lui e Aras in albergo – purtroppo sono risultato positivo al Covid venerdì mattina.” ha spiegato. Lo chef ha quindi rassicurato tutti, spiegando di stare bene: “Per i protocolli non posso essere sull’Isola. Non ho sintomi, quindi spero di ritornare lì al più presto, anche perché mi stavo abituando, iniziavo a trovare la mia quadra, la mia piccola dimensione. Non vedo l’ora di tornare dai miei compagni e continuare a vivermi questa esperienza.” Poi una battuta sullo psicologo con Sonia Bruganelli: “Non posso sentirlo. Quello dell’Isola lo incontrerò quando arriverà!” Edoardo è dunque pronto a tornare sull’Isola, insieme ai suoi compagni naufraghi, appena sarà negativo al Covid. Tuttavia resta l’allarme: dopo Edoardo, anche altri naufraghi potrebbero risultare positivi al virus nei prossimi giorni.











