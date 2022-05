Edoardo in crisi, si fa “pelato” per il gruppo/ “Io nun ce volevo venì a L’isola”

Isola dei famosi 2022, Edoardo Tavassi e Carmen Di Pietro

La nuova diretta de L’isola dei famosi 2022 -in onda il 27 maggio- vede Edoardo Tavassi e Carmen Di Pietro protagonisti di una scelta importante per il gruppo di concorrenti naufraghi. La timoniera del reality, Ilary Blasi, incalza i due vip sulla proposta di un taglio a zero ai capelli per Edoardo, da effettuarsi con l’intervento di Carmen, una non esperta del settore styling bensì una showgirl. Se all’inizio il fratello di Guendalina Tavassi si palesa intento a rifiutare la proposta, il naufrago sembra poi cambiare idea quando viene ricordato dalla conduttrice che in palio per il taglio di capelli drastico vi sono dei piatti succulenti preparati da uno chef honduregno. Dal momento che in Honduras i naufraghi vivono di stenti, alla fine è la fame a prevalere, tanto che Edoardo decide di sottoporsi al restyling di Carmen Di Pietro, senza però risparmiarsi qualche lamentela, a L’isola dei famosi.

Lo sfogo di Edoardo alla prova-ricompensa de L’isola dei famosi

“Ma quindi io quest’estate 2022 non dovrei uscire più di casa”, esclama a L’isola dei famosi Edoardo Tavassi parlando ad Ilary Blasi, che di tutta risposta lo invita a trascorrere insieme a lei le vacanze imminenti: “Vieni da me”. “Ma io ci vengo davvero…”, dichiara tra il serio e il faceto, quindi, Edoardo, che poi aggiunge alludendo al consorte della conduttrice, Francesco Totti: “E voglio anche la maglia di Francesco”. “Sembra Clemente Russo“, dichiara quindi lady Totti, sul risultato del taglio. “Dovete rasarli anche sopra, sennò non potete mangiare”, rincara poi la dose Ilary. “Con la riga in mezzo un po’ larga non possiamo lasciarlo”, conclude la Blasi, minando all’autostima del naufrago. “Io già sono una persona insicura, mi tocca lo psicologo”, dichiara quindi Edoardo Tavassi. E, visibilmente provato, infine il naufrago del sacrificio per il gruppo esclama: “Io non ce volevo venì!”.

