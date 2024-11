Ilary Blasi torna su Netflix con una serie TV dedicata alla sua ‘nuova vita’ dopo Francesco Totti

Ilary Blasi è pronta a fare il suo ritorno su Netflix, questa volta con una serie TV. Dopo Unica, il film documentario nel quale ha raccontato la sua versione della rottura col marito Francesco Totti, la conduttrice torna con la sua ‘nuova vita’, fatta di impegni e di affetti nuovi e vecchi. La serie TV è diretta da Tommaso Deboni e scritta da Romina Ronchi, Peppi Nocera con Ennio Meloni e Jacopo Ghirardelli. A produrla è Banijay Italia.

Il titolo della serie TV dedicata a Ilary Blasi è, semplicemente, ‘Ilary’ ed è ambientata un anno dopo la separazione da Francesco Totti, tuttora legalmente in atto. La conduttrice racconterà pubblicamente com’è la sua vita oggi, tra retroscena e momenti di quotidianità durante i quali mostrerà anche il rapporto con i suoi affetti più cari.

Ilary, la serie sulla conduttrice racconterà anche della storia d’amore con Bastian Muller

Ciò che gli appassionati di gossip non vedono l’ora di scoprire, e che certamente verrà raccontato all’interno di ‘Ilary’, è il primo incontro con Bastian Muller, nuovo compagno di Ilary Blasi. La serie esplorerà l’evoluzione di questa conoscenza, che oggi è diventata un grande amore, e probabilmente potrebbe mostrare in TV, per la prima volta, proprio l’imprenditore tedesco. I due, di recente, sono finiti nel mirino del gossip per un0indiscrezione che vorrebbe la conduttrice in dolce attesa, cosa però mai confermata dai diretti interessati.

La serie Netflix su Ilary Blasi sarà composta da cinque episodi, durante i quali la conduttrice promette di portare il pubblico all’interno del suo mondo, mostrandone aspetti inediti e, probabilmente, anche scomodi. La data d’uscita è fissata per il 9 gennaio 2025.