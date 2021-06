Edoardo Romano “Mia moglie morì quando avevo 33 anni”/ “Mai rivelato, lei da lassù..”

Il celebre attore Edoardo Romano, volto intimenticato dei Trettré, si è raccontato nel corso di un’intervista su RTL 102.5 News, nella rubrica Trends&Celebrities condotta da Francesco Fredella, rivelando per la prima volta un aspetto drammatico della sua vita personale. “Mia moglie purtroppo l’ho persa a 33 anni, 35 anni fa. – ha raccontato Romano, spiegando che – Non l’ho mai comunicato a nessuno perché non mi paice trasmettere dispiaceri.” Dalla donna ha avuto due figli, Giuseppe e Simona, ma la morte della donna ebbe al tempo un forte impatto sull’attore: “Sul mio percorso di vita, sia personale che artistico, questa fu a suo tempo una cosa tremenda per me. Io ho conosciuto mia moglie che aveva 16 anni e siamo stati purtroppo poco tempo insieme. I nostri figli sono la testimonianza del nostro amore.”

Edoardo Romano, la morte della moglie mai raccontata: “Mi segue da lassù”

Al tempo della morte di sua moglie, Edoardo Romano non aveva ancora raggiunto l’apice del successo con i Trettré: “Lei ha visto tutta la fase precaria iniziale he tutti gli artisti certamente vivono, la famosa gavetta e purtroppo è finita proprio quando iniziavamo ad avere successo a Drive In.” ha raccontato l’attore, ritenendo che la donna abbia comunque vegliato su di lui in questi anni, “Sicuramente è stata lei che mi ha seguito in questi anni e mi ha regalato queste possibilità. Quando perdi una persona cara bisogna poi vivere un bel ricordo di quella persona ma non nel ricordo e ricordare sempre le cose più belle.”, ha concluso.

