Edoardo Stoppa tra i concorrenti Grande Fratello 2024? Risposta spiazza/ “Dopo Isola dei famosi ho capito…”

Grande Fratello 2024, Edoardo Stoppa tra i concorrenti? Lui frena e spiazza: “No, non lo farei”

Non ci sono dubbi che il vincitore morale dell’Isola dei famosi 2024 è stato Edoardo Stoppa. Durante le settimane trascorse in Honduras ha dimostrato di essere un uomo di valori, leale e onesto ed un concorrente che si è speso molto per il gruppo senza fare mai passi falsi o scorrettezze. Ed adesso l’inviato di Striscia la notizia ha rilasciato una lunga intervista la settimanale Mio dove oltre a parlare della sua esperienza nel reality condotto da Vladimir Luxuria con la sua nota schiettezza ha risposto alla domanda se è pronto a partecipare come concorrente al Grande Fratello 2024 e la sua risposta è stata totalmente inaspettata.

Edoardo Stoppa concorrente del Grande Fratello 2024?/ L'ex naufrago svela la verità

Nel dettaglio, infatti, Edoardo Stoppa ha dichiarato che non parteciperebbe mai come concorrente al Grande Fratello: “No, non lo farei e non è nelle mie intenzioni adesso…L’Isola mi ha fatto capire che per un po’ non dovrò staccarmi dalla mia famiglia, non lasciare più i bambini per periodi così lunghi…” Tuttavia ha anche tenuto a chiarire di non voler chiudere la porta definitivamente ad un’eventuale opportunità: “Nella vita non si sa mai…Ora come ora è comunque un no…” Non è la prima volta in realtà che il marito di Juliana Moreira dichiara di non voler entrare nella Casa più spiata d’Italia, ma mentre in passato ha rifiutato in maniera tranchant adesso sempre essere più possibilista e magari in futuro cambierà idea.

Vincitore Isola dei Famosi 2024, chi è? Aras Senol!/ Edoardo Stoppa si congratula: "Ti vogliamo bene"

Edoardo Stoppa confessa: “All’Isola dei famosi la vita è resa difficile”

Durante l’intervista al periodico Mio Edoardo Stoppa ha fatto un bilancio sulla sua esperienza all’Isola dei famosi un’esperienza molto forte, dura, ma anche tanto formativa, tenendo comunque a dire che non la rifarebbe: “Un percorso che va fatto una volta soltanto, rifarlo sarebbe troppo…” E poi ha aggiunto che nel periodo passato in Honduras ha sentito fortemente la mancanza della famiglia, del cibo e delle comodità, della libertà: “Lì hai sempre lo spirito dell’Isola che ti sta sopra la testa e ti rende la vita difficile…” Tuttavia è stata anche fonte di insegnamento: “Nonostante io avessi già presente l’importanza di non sprecare il cibo vivere la fame e la deprivazione vera mi ha aiutato ancora di più a dare importanza a queste tematiche…”











© RIPRODUZIONE RISERVATA