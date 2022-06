Edoardo Tavassi e Diana Del Bufalo, il retroscena/ “Lei aveva delle cose irrisolte”

Edoardo Tavassi: la storia con Diana Del Bufalo

Per un breve periodo Edoardo Tavassi è stato legato a Diana Del Bufalo, attrice e cantante, ex allieva di Amici di Maria De Filippi. I due hanno fatto coppia per qualche mese, dopo essersi conosciuti grazie ad amici comuni. Ad annunciare la fine della loro relazione era stata Diana Del Bufalo con un post su Instagram. L’attrice ha ringraziato pubblicamente il fratello di Guendalina Tavassi, entrato nella sua vita dopo la dolorosa fine della storia con Paolo Ruffini: “Edoardo per me è stato un angelo custode, senza di lui non sarei arrivata alla mia crescita e alla mia guarigione. È come se qualcuno me lo avesse mandato… Le persone non entrano mai a caso nella propria vita, MAI…”. Stando alle parole dell’attrice, la rottura non era stata disastrosa: “Non direi che la nostra storia sia finita, niente finisce… Lo so che per alcuni di voi sembra assurdo lasciarsi senza un motivo disastroso ma accade anche che la vita ti regali maestri meravigliosi e che loro poi debbano insegnare altrove. Stiamo bene! Lui è al sicuro e io pure. Questo è quello che conta”.

Dopo la fine della loro Edoardo Tavassi e Diana Del Bufalo sono rimasti in buoni rapporti. Il loro legame dura ancora oggi, come ha svelato al settimanale “Mio” Emanuela Fuin, la madre di Edoardo: “Mi piacevano molto insieme, li vedevo affiatati e carini. Lei aveva ancora delle cose irrisolte per la sua storia passata e non era del tutto libera per lasciarsi andare in questa relazione ma sono rimasti in buoni rapporti e si sentono e vedono spesso. Mi sarebbe piaciuta molto come nuora”. Secondo la mamma di Edoardo, potrebbe avvenire un ritorno di fiamma con l’attrice? “Non saprei: ora sono ottimi amici ma ben venga se ritornasse la fiamma!”. Sull’ultimo numero di Novella 2000, Armando Sanchez ha dedicato un lungo articolo ad Edoardo Tavassi parlando anche della sua breve relazione con la De Bufalo: “Per Diana ha sofferto molto. La loro storia è durata solo qualche mese, ma dicono sia stata molto intensa. In tanti non si spiegano come mai siano arrivati alla rottura…”

