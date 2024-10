Diana Del Bufalo, chi è e carriera: da Amici alla recitazione

Cantante, attrice e conduttrice televisiva, Diana Del Bufalo vanta una carriera ricca e molto variegata e oggi pomeriggio si racconterà ai microfoni di Caterina Balivo su Rai 1, ospite de La volta buona. Originaria di Roma e nata nel 1990, arriva al grande successo televisivo partecipando nel 2010 ad Amici di Maria De Filippi come cantante; non ottenne la vittoria ma riscontrò comunque un grande successo, al punto da ricevere importanti proposte di conduzione negli anni successivi.

Nel 2011 la vediamo infatti al timone di Mai dire Amici con la Gialappa’s Band, mentre nel 2015 è al fianco di Paolo Ruffini alla conduzione di Colorado su Italia 1. Ma la carriera di Diana Del Bufalo spazia anche nel mondo della recitazione, una passione che ha sempre coltivato: nel 2011 debutta al cinema nel film di Massimo Boldi Matrimonio a Parigi, in televisione è da segnalare invece la partecipazione alla fiction Che Dio ci aiuti.

Diana Del Bufalo, nel corso di un’intervista al Corriere della Sera del 2022, ha rivelato di soffrire di coprolalia, un ramo della sindrome di Tourette. Si tratta di un’inclinazione impulsiva ed incontrollata a pronunciare parole oscene e volgari in pubblico, e ha ricordato quando se ne rese conto: “La prima volta che mi è capitato ero nel negozio della ex di mio fratello. Una signora ha chiesto se su una collanina si poteva incidere altro oltre ai fiori e io le rispondo: ‘Magari la signora ci voleva un bel fallo!’”. Un disturbo incontrollato che la spinge a pronunciare inadeguatezze e volgarità anche in pubblico e in specifiche circostanze: “Mi capita quando mi sto annoiando e sono tutti formali”.

Per quanto riguarda invece la vita privata di Diana Del Bufalo, l’attrice è stata fidanzata in passato con Edoardo Tavassi, ex naufrago dell’Isola dei Famosi. La loro storia d’amore si interruppe nel 2020 ma i rapporti sono rimasti ottimi, come raccontato dal fratello di Guendalina Tavassi in un’intervista a Novella 2000 del 2022: “Diana è di sicuro la donna che mi ha fatto stare meglio in tutta la mia vita. Tra di noi oggi c’è una grande amicizia. È quasi una sorella per me. Fa parte della mia comitiva e delle persone che frequento quotidianamente. Credo che l’amicizia e l’affetto siano cose che durano sempre, mentre l’amore purtroppo può anche finire. Le voglio un gran bene e c’è il massimo rispetto sotto ogni punto di vista“.