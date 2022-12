Edoardo Tavassi, la madre di Micol Incorvaia lo affonda/ Esplode la polemica web

Grande Fratello vip 7, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia chiudono la frequentazione?

La frequentazione intima avviatasi al Grande Fratello vip 7 in corso tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia potrebbe finire sul nascere. O almeno questo rischio trapela dagli ultimi aggiornamenti del gioco dei vip, che vedono i due inquilini al Grande Fratello vip 7 non godere di una frequentazione idilliaca, con Micol Incorvaia e i suoi supporter che non vedrebbero di buon occhio alcuni interventi critici a lei indirizzati da parte di Edoardo Tavassi. Si tratta, in particolare, di frecciatine, anche sul piano meramente estetico, con dei paragoni che il gieffino fa tra Micol e il resto del parterre femminile della Casa più spiata d’Italia. Non a caso, via social, un utente ha stigmatizzato il confronto fatto da Tavassi tra Micol e Nicol Murgia del Grande Fratello vip 7, rispetto alle dimensioni del seno, un intervento che é ora tacciato in modo critico dai contestatori del web, di bodyshaming, ai danni della sorella dell’influencer Clizia Incorvaia: “Sì, a causa delle continue battutine di Tavassi sul fisico di Micol. Poco seno messo a confronto con la Murgia e tutte le altre cose poco carine che le dice dalla mattina alla sera. Io capisco che sono entrambi ironici, ma che credo che Miki si stia spazientendo di questo continuo sminuirla davanti agli altri o volerla più sexy con pigiamo migliori… Spero solo che questi commenti non vadano a ledere l’autostima di Micol, stupenda così con il suo stile super particolare“, é una delle accuse web più aggreganti.

Interviene la mamma di Micol Incorvaia

Parole che in rete vedono l’opinione dei telespettatori dividersi a metà , tra chi sostiene che la frequentazione tra i due gieffini sia destinata a finire sul nascere in quanto una relazione tossica e chi invece scommette che i diretti interessati stiano solo punzecchiandosi a vicenda come accade ordinariamente per tanti conoscenti intimi agli inizi di una lovestory. Nel frattempo, la mamma di Micol appoggia l’utente contestatore del post rilasciato ai danni di Edoardo, quasi come a voler bocciare il possibile genero: “Hai ragione e non lo dico perché sono di parte”.

