Edoardo Tavassi/ “Micol Incorvaia? Mi vedo sull’altare con lei”

Ieri nella casa del Grande Fratello Vip 2022 c’è stata un’accesa discussione tra Antonella Fiordaelisi, Edoardo Travassi e Micol Incorvaia. “Io voglio andare con te in nomination, perché se esco non ti vedo più, se esci non ti vedo più, vinco uguale”, ha detto il simpatico romano all’ex schermitrice. Poi Micol ha aggiunto: “La differenza fra me e te è che io dico cose obiettive, tu devi buttare fango”. Dopo la lite, Milena Miconi ha cercato di stemperare la tensione chiedendo a Edoardo e Micol quando è scattata la scintilla tra loro: “Noi ci siamo incontrati da subito. Rivedevo tantissimo mio fratello in lui, io con pochissime persone riesco ad avere questa ironia. All’inizio ero un po’ restia, certo. All’inizio era la fotocopia di mio fratello… come mi ha convinta? Poi lui ha espletato il suo interesse nei miei confronti”, ha spiegato Micol.

Incoraggiata da Giale, Micol Incorvaia ha proseguito il suo racconto: “Io cercavo di distaccarmi perché era istinto di autoconservazione per me. Sono riservata… Anche il bacio a stampo ci è voluto un sacco di tempo, non vi dico per il limone…”. E ha aggiunto: “Ho capito realmente che lui mi piaceva quando non mi ha cag*ta per tutto il giorno perché davo per scontato che veniva lui da me. In quel momento ho capito che mi interessava realmente”. Il simbolo del loro amore è il van, dove riescono a estraniarsi dal contesto. Edoardo Tavassi, invece, ha ammesso di avere paura di quello che succederà una volta fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 2022: “Ho parlato pure con la psicologa di questa cosa. Se lei mi sparasse il “ti amo” qua avrà vero valore fuori dal GF Vip. Se dobbiamo buttarla sulla emozioni è ovvio che mi vedo sull’altare con lei perché l’ho trovata… ci siamo”.

