Eduardo De Crescenzo/ Il maestro del jazz nostrano (Techetechetè)

Eduardo De Crescenzo tra i grandi protagonisti della puntata di questa sera di Techetechetè, in onda su Rai 1 subito dopo il Tg1. Il cantautore e musicista partenopeo sarà omaggiato dal celebre programma di varietà, che proporrà alcuni dei suoi più grandi successi. Una carriera meravigliosa, con l’amore per la musica nato in tenerissima età: all’età di 3 anni il primo incontro con la fisarmonica, a 5 anni il debutto al teatro Argentina di Roma. Basti pensare che De Crescenzo ha inciso il suo primo 45 giri nel 1967, a 16 anni. Dopo una lunga e vera gavetta, è arrivato il successo, che lo ha portato sino al palco del Festival di Sanremo. Il boom è giunto nel 1981 con il bellissimo brano “Ancora”, che ottenne il riconoscimento quale migliore interprete dalla giuria di qualità presieduta dal regista Sergio Leone. Senza dimenticare capolavori della musica nostrana come L’odore del mare, E la musica va, C’è il sole e Come mi vuoi.

EDUARDO DE CRESCENZO PROTAGONISTA DI TECHETECHETÉ

Nel corso degli anni Eduardo De Crescenzo ha dedicato anima e corpo ad impegni per il sociale, basti pensare all’apertura del primo “Help Cenet” informatizzato alla stazione centrale di Napoli, datato 2006, uno sportello di ascolto e orientamento dedicato per le persone in difficoltà. Dopo una lunga assenza dal palco, l’artista napoletano è tornato protagonista nella primavera del 2012 con Essenze Jazz, spettacolo dedicato al celebre stile musicale. Essenze Jazz è inoltre il nome del suo ultimo album, risalente ormai a sette anni fa. Sui social network il maestro è sempre presente e la sua pagina Facebook vanta migliaia di followers: De Crescenzo non esita ad entrare in contatto con i suoi fan più accaniti e il suo ultimo post è un ringraziamento destinato a Renzo Arbore, che ha celebrato il suo brano Ancora al Striminzitic Show, in onda su Rai 2.



© RIPRODUZIONE RISERVATA