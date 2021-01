“Educazione, comunicazione di sé”/ Diretta video streaming incontro don Julián Carrón

Un incontro pubblico su YouTube con Julián Carrón dal titolo “Educazione, comunicazione di sé. Crescere e far crescere in tempo di pandemia” avrà luogo oggi, sabato 30 gennaio, alle ore 21, su iniziativa di alcuni insegnanti e educatori di Comunione e Liberazione. Educatori, genitori e insegnanti avranno modo di dialogare con don Julián Carrón, presidente della Fraternità di CL, rispetto alle molte provocazioni che stanno emergendo in questo periodo, a partire dalla situazione della scuola, nella consapevolezza che l’emergenza educativa è un problema che non riguarda solamente gli addetti ai lavori.

Al riguardo i promotori dell’incontro hanno scritto: “La didattica a distanza ha fatto esplodere problemi già presenti: disinteresse, demotivazione e persino rischi di abbandono scolastico. Nessuno dubita che tornare a far lezione in presenza possa fare la differenza, ma non sarà certo questa la soluzione dei problemi su cui la chiusura delle scuole ha aperto uno squarcio. Come insegnanti, vorremmo anzitutto ammettere che anche noi ci troviamo in difficoltà simili a quelle che stanno vivendo i ragazzi: paura del contagio, ritiro sociale e appiattimento del desiderio. Come stare davanti a un ragazzo che ha perso un parente per l’epidemia, o che ha smesso di venire a scuola perché si è lasciato divorare dall’apatia e dal disinteresse? Ognuno di noi è dovuto tornare a un’esperienza vitale che permette di far lezione con la speranza stampata sulla faccia. Si rivela attuale come non mai l’affermazione di Pasolini: “Se qualcuno ti avesse educato, non potrebbe averlo fatto che col suo essere, non col suo parlare”. In presenza o a distanza, è il nostro esserci a offrire una provocazione all’inquietudine o al disinteresse dei ragazzi”.

“Educazione, comunicazione di sé”: la diretta video streaming

Il protagonista indiscusso dell’incontro pubblico su Youtube di oggi sarà come detto don Julián Carrón. Il presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione dal suo punto di vista ha osservato: “È difficile immaginare una sfida più grande di quella educativa. Lo sconcerto domina, infatti, dappertutto per la vertigine che sperimentano gli adulti (genitori e educatori di ogni genere) e i giovani. Mai come in questi tempi è stata così pregnante l’espressione “Emergenza educativa”. Davanti a questa sfida si infrangono lo scetticismo degli adulti e le ferite dei giovani. Le difficoltà debordano da tutte le parti. Qualcuno propone di arginarle moltiplicando le regole e le istruzioni per l’uso, mettendo paletti e limiti. Ma regole e istruzioni per l’uso si rivelano ogni giorno più incapaci di suscitare l’io, di destare il suo interesse fino a coinvolgerlo in un cammino che lo faccia crescere. E allora? Dobbiamo gettare la spugna e dichiarare persa la sfida?“. Ovvio che la risposta sia negativa…L’incontro sarà trasmesso sul canale YouTube di Comunione e Liberazione: potrete seguirlo in diretta streaming direttamente su questa pagina cliccando sul video qui sotto.





