Vacanze di Carnevale 2019/ Calendario scolastico: quando e dove chiudono le scuole

Le vacanze di Carnevale 2019 sono alle porte. Dopo Natale e Capodanno, è già arrivato il momento di pensare alle prossime vacanze. Quando è Carnevale? E quando chiudono le scuole? Non tutte chiudono per le vacanze di Carnevale, in particolare il giorno di Martedì grasso. Ma quelle che chiudono permetteranno agli studenti di fare ponte fino a lunedì. Ecco allora quali sono le scuole che chiuderanno secondo la Flc-Cgil. Chiuse il 4 e 5 marzo le scuole in Abruzzo, Campania e nella Provincia Autonoma di Trento. Dal 4 al 6 marzo chiuse le scuole in Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta e Veneto. Vacanze di Carnevale dal 2 al 6 marzo in Piemonte, mentre si fa festa solo il 5 marzo in Sardegna. Dal 4 al 9 nella Provincia Autonoma di Bolzano, mentre 8 e 9 marzo si fa festa in Lombardia. Le regioni, che non hanno deciso, lasciano all’autonomia delle singole scuole la possibilità di fare vacanza.

VACANZE DI CARNEVALE 2019, IL CALENDARIO SCOLASTICO

Il calendario scolastico è deciso dalle singole regioni. Oltre a prevedere le date di inizio e fine, le vacanze di Natale e Pasqua, può contemplare anche altri giorni di vacanza nel rispetto ovviamente dei giorni minimi di lezione. Negli ultimi anni molte regioni concedono le vacanze di Carnevale, chiudendo le scuole e permettendo agli studenti di mascherarsi per far baldoria. Una gioia per tanti studenti che così si prendono una “pausa”. Ma non tutte le regioni prevedono nel loro calendario scolastico le vacanze di Carnevale 2019, per questo è sempre bene informarsi. Così come è importante conoscere le date del Carnevale 2019: il 28 febbraio è il Giovedì grasso, il 3 marzo invece la Domenica di Carnevale, il 5 marzo il Martedì grasso e il 6 marzo il Mercoledì delle Ceneri. Quindi tra giovedì 28 febbraio e martedì 5 marzo si concentrano i festeggiamenti del Carnevale in tutta Italia. In questo periodo ci saranno le sfilate dei carri nei Carnevali più importanti d’Italia, come quelli di Venezia, Putignano, Viareggio, Acireale e Ivrea.

