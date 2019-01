Mamma campionessa del lancio di ciabatta/ Video, colpisce la figlia a 30 metri di distanza: filmato virale

Campionessa di lancio di ciabatta. E’ questo il titolo di cui si può fregiare una mamma americana, la cui impresa sta facendo il giro del web. Sui social network, ed in particolare su Twitter, è spuntato nelle ultime ore un filmato di pochi secondi a dir poco esilarante, in cui la protagonista è appunto la genitrice di cui sopra. Nel Il video, che potete trovare più sotto, al termine dell’articolo, si vede una madre arrabbiata proferire qualcosa (anche se non é ben chiaro cosa e nemmeno se in lingua inglese o spagnolo), per poi muoversi in maniera agitata: girato l’angolo, si toglie la ciabatta dal piede destro, e la lancia verso la figlia che nel contempo stava scappando. A quel punto succede ciò che non ti aspetti, con la ragazza, distante una trentina di metri, che viene colpita in pieno dalla ciabatta di colore nero che nel contempo stava roteando nel cielo per poi atterrare proprio sopra la testa della malcapitata.



MAMMA CAMPIONESSA DEL LANCIO DI CIABATTA

La giovane emette un urlo di dolore (un “ouch”), mentre la madre scoppia in una risata, sorpresa lei stessa dalla sua performance. Una vicenda da milioni di click, visto che, come detto sopra, il filmato ha fatto in poche ore il giro del web divenendo virale e ricevendo migliaia di like e di condivisioni. La cara vecchia ciabatta era una delle “armi” più in voga dalle mamme e dalle nonne dai tempi addietro, e negli ultimi tempi è di fatto scomparsa per lasciare spazio ad un’educazione che molti ritengono molto più blanda rispetto appunto agli anni passati. Episodi di questo tipo non sono comunque nuovi, e ve ne avevamo documentato uno simile soltanto poco tempo fa. In quel caso la protagonista fu sempre una mamma che decise di prendere a ciabattate le proprie figlie mentre stavano twerkando. Il twerking è una danza particolare che consiste nell’agitare su e giù il lato b, ed evidentemente la madre in questione l’ha ritenuta troppo provocatoria decidendo così di punire le due figlie con la terribile ciabatta. Di seguito il video di quanto accaduto

IL VIDEO DEL LANCIO DELLA CIABATTA

