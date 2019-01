Palline da tennis sotto le sedie contro il rumore in classe/ Sassari, iniziativa tutela alunni ipersensibili

Palline da tennis sotto le sedie contro il rumore in classe: questa la curiosa iniziativa lanciata in una scuola di Sennori, in provincia di Sassari, che si propone l’obiettivo di tutelare gli alunni ipersensibili e con disturbi del comportamento. Come riporta il Corriere della Sera, si tratta di un progetto a costo zero ed è stato avviato dal Comune insieme all’Istituto comprensivo del paese sardo: lo scopo è quello di ridurre il più possibile i rumori causati dal trascinamento di sedie e banchi all’interno delle aule scolastiche, così da evitare reazioni e turbamenti per tutti i giovani affetti da disturbi del comportamento.

PALLINE DA TENNIS SOTTO LE SEDIE: L’INIZIATIVA DI UN ISTITUTO DI SENNORI

Come evidenzia Sassari Notizie, l’idea è nata ed è stata sperimentata all’interno della scuola, prendendo spunto dai progetti portati avanti in Lombardia, Veneto, Lazio e Umbria: mezze palline da tennis verranno applicate alle gambe delle sedie e dei banchi, così che il rumore provocato dal trascinamento degli oggetti venga assorbito dalle palle, senza arrecare disturbo. Per riuscire a portare avanti questa soluzione, il Comune ha invitato tutti i cittadini a rendersi partecipi donando all’amministrazione le palline da tennis usate: se usurate ancora meglio, perfette per raggiungere l’obiettivo prefissato. Il portale sottolinea che possono essere depositate in appositi contenitori posizionati in Municipio.

